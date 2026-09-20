Roger Waters se lanza contra Ed Sheeran

El escándalo que envuelve la gira de Ed Sheeran por Estados Unidos sumó a un nuevo personaje: Roger Waters. Y es que, el exintegrante de Pink Floyd lanzó un duro mensaje contra el cantante británico tras la salida de Macklemore como su telonero.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, Waters cuestionó al intérprete por la manera en que ha manejado el despido del rapero y hasta lo llamó “cobarde” por deslindarse de la situación. “Hay dos tipos de personas en este mundo. Están las que hacen lo correcto; el rapero Macklemore sería una de ellas. Y hay muchísima gente, por desgracia, imbéciles y cobardes como tú que hacen lo incorrecto”, dijo.

En su publicación, que título “¿Ed quién?”, también llamó a Sheeran “little prick”, una expresión despectiva que puede traducirse como “pequeño idiota”.

¿Qué fue lo que pasó?

La polémica comenzó hace unos días, cuando Macklemore abrió el concierto que el cantante dio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Durante su actuación, el rapero habló sobre la situación en Gaza, expresó su apoyo a Palestina.

Después de esto, quedó fuera de la gira, según dijo Sheeran, por decisión de los promotores. La situación generó fuertes críticas, por lo que el cantante de “Perfect” decidió dar su versión de los hechos. Mediante un comunicado, aseguró que intentó encontrar una solución antes de que Macklemore fuera retirado de las presentaciones, pero la decisión de los promotores era irrevocable.

Asimismo, fijó su postura frente al conflicto entre Israel y Palestina. Sheeran dijo que le horroriza el sufrimiento provocado por la guerra y respeta las opiniones de Macklemore; sin embargo, prefiere mantener sus conciertos alejados de la política. “No soy cómplice. Tengo mis propias opiniones sobre este devastador conflicto. Solo porque decida no hablar públicamente, no significa que no las tenga, y no significa que no me importe”, escribió.

La salida de Macklemore tuvo además consecuencias entre los demás artistas invitados. Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe y Beoga también renunciaron a la gira.