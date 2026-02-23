Rojo Fuego y Verde Hoja llegan a Nintendo Switch

Como adelantó el filtrador Riddler_Khu, estos títulos se lanzarán el próximo 27 de febrero. Un punto clave para los coleccionistas es que no formarán parte del catálogo de suscripción de Nintendo Switch Online; en su lugar, se venderán como juegos independientes en la e-shop con un precio de 449 pesos.

En el apartado técnico, es importante señalar que los títulos mantienen el bloqueo de idioma original: para jugar en español, será necesario adquirir la versión específica en ese idioma, el cual representa a la versión de Europa, ya que la versión en inglés no contará con opciones para cambiar el lenguaje dentro del software.

El regreso a la región de Kanto

Lanzados originalmente en 2004 para Game Boy Advance, estos títulos son versiones mejoradas de los clásicos Pokémon Rojo y Verde. En su momento, representaron el salto de la franquicia a los 32 bits e introdujeron mecánicas que hoy son fundamentales, como las naturalezas Pokémon, las habilidades especiales y la posibilidad de correr.

Esta versión también expandió la experiencia original al incluir las Islas Sete (Sevii Islands), un archipiélago con contenido adicional tras la historia principal. Además, sumó mejoras de calidad de vida como una mochila organizada, un mapa más intuitivo y un sistema de resumen de acciones recientes. Los jugadores también podrán ir tras la pista de los perros legendarios Entei, Suicune y Raikou, quienes aparecen en la región tras completar la Liga Pokémon.

Mejoras para el ecosistema Switch

La llegada a Nintendo Switch no es solo un port nostálgico. Entre las novedades técnicas más destacadas está la compatibilidad con Pokémon Home, lo que permitirá a los entrenadores transferir sus capturas a las entregas más recientes de la saga.

Asimismo, el clásico Club Inalámbrico ha sido modernizado para permitir combates y juegos mediante la conexión de la consola, adaptando la experiencia de 2004 a la infraestructura actual. Con gráficos y efectos de sonido que en su día definieron un estándar para la serie, esta es una de las versiones más valoradas por la comunidad y un regreso esencial para los entusiastas de la franquicia.

¿De qué va el juego?

Como el juego original, llevas a tu personaje a través de Kanto. El Profesor Oak te da a elegir entre Bulbasaur, Charmander o Squirtle. Tu rival es el vecino de la casa de al lado y se enfrentará a ti con ventaja, pues elegirá al Pokémon inicial cuyo tipo será ventajoso contra el que tú elijas.

Estos Pokémon no son capturables. Solamente los puedes conseguir de la mano del Profesor Oak, así que para conseguirlos a todos, tendrás que intercambiar con los conseguidos en otros cartuchos.

Deberás convertirte en el mejor entrenador Pokémon y para ello deberás derrotar a los ocho líderes de gimnasio para conseguir las medallas y así poder enfrentarte al Alto Mando. Por el camino tendrás que resolver algunas situaciones y dar su merecido al Team Rocket.

Además deberás capturar a todos los Pokémon para completar la Pokédex y así ayudar al Profesor Oak en sus investigaciones.

Tras haber ganado la Liga Pokémon podrás visitar un nuevo archipiélago (Islas Sete) donde se podrán seguir pequeñas historias secundarias y donde aparecen algunos Pokémon de otras generaciones.