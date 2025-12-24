Román Meyer engañó a AMLO, afirman

El exdirector del Archivo General Agrario, Pedro Salmerón, acusó a Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) durante el sexenio pasado, de haber engañado al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador con la entrega de las obras del Archivo General Agrario (AGA).

“Acepté la enorme responsabilidad de mudar de sede al AGA porque ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el Sr. Meyer Falcón se comprometió a entregar el edificio totalmente terminado y seguro en 2024. Engañó al presidente”, señaló.

Hace un mes (24 de noviembre), Salmerón hizo una serie de declaraciones al respecto desde su cuenta de X. Mencionó que, a dos años del cierre del AGA, las obras del edificio aún no concluyen y este se inunda, mientras Román Meyer tiene un nuevo cargo y “será estrella en ‘Once Noticias con Renata Turrent’. Ya me cansé de callar”, escribió entonces.

Declaraciones

Calificó como un acto “verdaderamente vergonzoso que premien al señor Meyer Falcón con un programa en Once Noticias”. Y remató: “Si hay periodistas serios, investiguen Juárez 92, colonia Centro, dirección de la nueva sede del Archivo que antes se ubicó en Sastrería número 84, colonia Penitenciaría”.

Estas declaraciones fueron aludidas en la reciente publicación de Salmerón: “Hace un mes lo señalamos y Meyer Falcón no ha respondido. Y el hecho incontrovertible es que el edificio, año y medio después de su fecha de entrega, sigue en obra, y que el AGA está en un sótano con filtraciones pese a sus promesas de que estaría segurísimo. Esos hechos incontrovertibles son pruebas irrefutables”.

Sin concluir

Sobre las filtraciones de agua subrayó algo evidente: “Ponen en riesgo parte del acervo, integrado por 45 mil metros lineales de documentación, lo cual lo convierte en el acervo documental más grande del país tras el Archivo General de la Nación (AGN)”.

El compromiso inicial fue que las obras del AGA, se entregarían en el verano de 2024, fecha que se pospuso a diciembre de ese año. Sin embargo, ya en un año y nueve meses del anuncio de suspensión de actividades del Archivo. Salmerón también dijo que los costos de la obra se han duplicado (la inversión anunciada al inicio fue de más de mil millones de pesos), y de eso también señaló como responsable a Meyer. Para julio de 2024 la inversión alcanzó los 2 mil 663 millones de pesos.