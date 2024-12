Romina vivió tormentosa relación

Cuando la actriz Ninel Conde enfrentó sus primeros problemas con Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel, la cantante Dulce fue la primera en salir en defensa del “bombón asesino”, debido a que ella había vivido una muy mala experiencia con el empresario, quien fue novio de su hija años antes; Romina Mircoli vivió una relación violenta que las obligó a imponer una orden de restricción en contra de Medina.

Fue en 2014 cuando Ninel confirmó que estaba esperando un hijo junto de Giovanni, que era su pareja en ese momento. En esa época, era muy poco lo que se sabía del empresario, que ahora es bien conocido en el mundo del entretenimiento por esa relación y los recientes rumores de un posible noviazgo con Irina Baeva.

Por ello, llamó mucho la atención que Dulce quien, aparentemente, no tenía ningún vínculo con Medina, rememorara que él fue el hombre que la obligó a enviar a única hija a vivir a Europa, luego de la relación tormentosa que sostuvieron.

La cantante afirmó que Giovanni Medina no era su verdadero nombre y que, mientras sostenía una relación con Romina, él mismo le confió que su identificación era falsa. “El muchacho este no es quién dice decir, ni siquiera se llama Giovanni Medina, yo nunca le vi una identificación, nunca usó ni licencia para manejar, ni pasaporte, ni INE, nada. Un día me dijo ‘Dulce, yo nada más tengo un pasaporte falso’”, comentó en una entrevista del 2014.

En ese tiempo, la intérprete de “Tu muñeca” confió a los medios de comunicación que Medina provenía de un estrato social muy humilde, a diferencia de lo que quería, aparentar; que su madre se ganaba la vida vendiendo pollos, aun cuando el joven ya tenía dinero, que invertía en regalar autos de lujos a las jóvenes que pretendía, todas, relacionadas al mundo artístico, pues lo que él deseaba era que su nombre fuera conocido.

“Es un muchacho que está buscando la fama, quiere ser famoso, le gusta el medio artístico, le gusta codearse con los artistas, viene de una extracción muy humilde, una persona que se ha especializado en separar a los hijos de las madres, tiene una mamá que, mis respetos señora, qué pena que tenga un hijo que le regala camionetas y grandes regalos costosos a las artistas y que no tenga para que su mamá deje de vender pollos los domingos y, además, se avergüenza de su mamá, cuando debería pisar el suelo que pisa esa mujer”, dijo muy molesta.

Fue así como confirmó que, en aquel momento, la hija que Ninel tuvo con Ari Telch, Sofía, se había distanciado de ella debido a la relación que sostenía con el empresario. Eso no fue todo lo que declaró, sino que confió que, en 2011, envió a su hija a vivir a Europa por temor a las represalias que Medina podría tomar contra Romina, con la que acabó muy mal. “Tuve que mandarla a otro país para ponerla a salvo, de muchas situaciones que se dieron muy difíciles”, contó.

Pese al gran amor a su hija, la cantante tuvo que sacrificarse y alejarse de ella por años, pues luego de que Romina se mudó, la joven se negaba a regresar a la Ciudad de México. “En aquellos días sí hubo una orden de restricción, pero al final de cuentas decidí que mi hija se fuera a vivir a Europa y se fue del país y ahora ella no vuelve a la Ciudad de México, ni, aunque le paguen; yo por ningún motivo ha querido que regrese a vivir aquí, ella tiene mucho miedo, tiene terror de él, prefiere estar muy lejos y yo también estoy más tranquila”, expresó.