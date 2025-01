Daniela Romo mostró su disgusto ante Ricardo Manjarrez, conductor de Ventaneando, pues afirma que, en un pasado encuentro con la prensa, en el que no quiso dar ninguna declaración, el periodista trató de dirigir al resto de reporteros, tomando una posición que no le correspondía, motivo por el que la cantante pidió respeto.

La famosa fue invitada de honor a la celebración de los 37 años de trayectoria de Chantal Andere, protagonista de la obra La tiendita de los horrores, por lo que fue captada por la prensa por su paso por la alfombra roja.

De buen humor, la también actriz se acercó a algunos integrantes de la prensa para saludarlos de beso de mejilla, sin embargo, cuando notó la presencia de Ricardo Manjarrez, conductor y reportero de Ventaneando, no pudo evitar dirigirse a él, debido a un comportamiento que tuvo anteriormente y que no le agradó.

Romo explicó que, en una ocasión en la que se sentía indispuesta, prefirió seguir de largo y no detenerse a conversar con los medios de comunicación; fue entonces que presenció cuando Manjarrez le dijo a uno de sus colegas, de forma autoritaria, que no la cuestionara más, pues no les iba a contestar, situación que la disgustó mucho. “A todos los tengo que saludar y tú (Ricardo), aunque no me quieras saludar porque él ordena, él manda, tú siempre mandas”, dijo sarcástica. En su defensa, Manjarrez contestó: “No, yo no, señora. Ese día usted no quiso platicar, yo no mentí”. La intérprete de “Yo no te pido la luna” rememoró: “Tú le dijiste al pobre chavo de Telemundo ‘no quiere, no quiere, ya ni la sigas, no quiere hablar”.

La cantante argumentó que, si no quiso ser entrevistada, fue porque no se encontraba en condiciones emocionales para conversar y prefirió reservarse, motivo por el que considera que, tras años de trato con la prensa, deben de comprender cuando se siente indispuesta, sin que por eso la condenen o hablen mal de ella en sus notas, como sugirió que hizo Ricardo, tras ese acontecimiento. “A ver, hay una cosa que se llama prudencia. Yo ya tengo relación con muchos de toda la vida, y hay veces que uno tiene que ser prudente con sus palabras. Si no estás de humor, si estás de ‘jeta’, ¿por qué vas a venir a escupir cosas feas? Yo no estaba en un buen momento, entonces nada más porque dije ‘no quiero’, ¿qué no se puede respetar? Perdón, tú no tienes ni la mitad de lo que yo llevo trabajando, yo creo que me he ganado el respeto y cuando dices ‘no es no’, y luego le andas diciendo a los otros ‘no quiere, ya déjala, no quiera’, (Ricardo) se enojó y ya me andaba mangoneando al otro. Pero, bueno, aunque no me quiera y me ande sacando notas horrendas, ya sabes…”, dijo.

Más adelante, bromeó con él, sugiriendo que no se trata de un problema personal.