En comparación con hace un año, es evidente que las aguas se han calmado entre Gerard Piqué y Shakira. La de Barranquilla vive en Miami con sus hijos, donde sigue desarrollando su ya prolífica carrera musical, mientras que el deportista está volcado en sus proyectos y en su relación con Clara Chía. Es en este momento de paz cuando Piqué ha decidido romper su silencio y hablar, por primera vez, de su ruptura con la madre de sus hijos. “Yo siempre he estado muy tranquilo. Sé en el mundo en el que vivimos. Sé que a todo el mundo le gusta opinar y tener su punto de vista de las cosas. Los medios de comunicación controláis un mensaje y, en líneas generales, cada uno dice lo que quiere vender”, ha empezado Gerard, con un tono muy relajado.

A pesar de todo esto, para Piqué “la verdad o lo que pasa o sucede no está contado de la manera que ha sido. Esto yo no lo puedo controlar. Siempre he creído que lo mejor es que al final esté rodeado de los míos, de mi familia, mis amigos, de las personas que de verdad te conocen. Ellos saben cómo eres y lo que haces, y eso me da mucha tranquilidad”, ha afirmado.

De esta manera, de manera muy sutil y velada, Gerard ha dejado claro que las acusaciones de su expareja no eran ciertas y que la tensa situación generada nunca le alteró de manera radical, sino que supo mantener la calma.

Por si quedaba alguna duda, el exfutbolista ha asegurado: “Estoy feliz, me lo paso muy bien y me siento un privilegiado. La vida que he tenido, poder jugar en el club de mi vida durante más de 20 años, unos hijos maravillosos, una familia increíble, unos amigos de toda la vida, los del colegio que los conservo... Y a partir de ahí, crear cosas como la Kings League, veremos qué me depara el futuro y disfrutar de la vida, que al final esto dura dos días y tenemos que disfrutarla”.

Unas sinceras palabras que no habíamos oído nunca por parte del famoso y con las que, por una vez, ha dejado claro cómo es su vida personal e interior. Esta entrevista de Gerard Piqué ha salido a la luz apenas un día después de que Shakira haya emitido un comunicado urgente sobre su gira de conciertos.

“A mis queridos fans. Quiero darles las gracias por el apoyo extraordinario que me han dado desde el anuncio de mi gira, que ya están convirtiendo en la más importante de mi carrera hasta ahora”, comienza Shakira, antes de pasar a las malas noticias. “Tal y como Live Nation ha comunicado, mi producción ha crecido en tal magnitud, así como la demanda de entradas y más shows, que ha superado las expectativas más optimistas. Tanto, que la gira en Norteamérica ahora requiere de estadios y más fechas, para poder llegar a más de ustedes, por lo que ha sido trasladada a mayo del 2025. Este lunes se anunciarán las nuevas fechas”, ha explicado.