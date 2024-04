En las últimas dos décadas, el estado de Nuevo León se convirtió en un foco de atención, luego de hechos violentos que sacudieron el estado; ahora, estos dan forma, en parte, a Sierra Madre: paraíso en pugna, centrada sobre todo en la llamada “burbuja social” de San Pedro Garza García, el municipio más rico de América Latina.

La serie de la plataforma Max, que consta de diez episodios y cuyo rodaje se inició y llevará a cabo hasta su conclusión totalmente en escenarios de la entidad, es resultado de un trabajo de “inteligencia colectiva”, que se gestó entre 2012-2013, a partir de hechos e historias sobre eventos que ocurrieron en el estado, caracterizados por una extrema violencia relacionada con el crimen organizado.

Ahí empezaron a tejer la historia, que tiene como productor ejecutivo a Francisco Arriagada, en equipo con productores locales, el periodista, escritor y documentalista Diego Enrique Osorno, y el actor y director Gabriel Nuncio, ambos con raíces, vivencias y conocimiento amplio sobre hechos, vidas y costumbres de dicho lugar.

Carolyne Vera, George Candia, y Aldo Valenzuela después le dieron forma de guión “a la gran idea de Osorno y Nuncio”, destacó el director ejecutivo, Jorge Michel Grau, y precisó que, si bien la serie se inspira en hechos reales, “queremos contar la historia desde un punto realista, pero no melodramático”, en una forma más ligera, que se acerque a la intimidad de los personajes.

Entre los referentes que serán de algún modo interpretados, sin que se trate de una biografía de los mismos, destaca Mauricio Fernández Garza, un influyente empresario que, como político, fue tres veces alcalde de San Pedro, y quien además es un gran coleccionista de arte y objetos de importancia arqueológica.

Miguel Rodarte, actor que lleva el papel protagónico, aclaró que la serie no es biográfica y el personaje que estará interpretando no es Fernández Garza “como tal”, aunque el empresario, “evidentemente es una referencia obligada para la historia”. Por eso, añadió, para desempeñar lo mejor posible el papel protagónico “me fui documentando desde muchos ángulos, no solamente estudiando ciertos rasgos que pueda yo adoptar del tío Mau al personaje Marcos (Parra), sino también de muchos elementos más, de muchas otras familias que tienen historias que son inspiradoras para ciertos momentos dentro de la trama”.

Rodarte comentó que fue explorando la historia de Monterrey y leyó el libro del papá de Gabriel (Abraham Nuncio: el Grupo Monterrey), entre otros, de los que sigue aprendiendo. Si bien es de Sinaloa, el actor contó que vivió en Monterrey de 1988 a 1993, aunque todo era muy distinto a lo de ahora. “Estaba familiarizado mucho con el espíritu emprendedor, empresarial que tiene la zona”, detalla.

Por esa afinidad de que Nuevo León y Sinaloa son estados fronterizos, agregó, eso influye en las formas de ser, el acento, además para el rodaje, se vino a Monterrey con un poco de tiempo. “Quería revivir toda esa memoria corporal que yo ya tenía incorporada, integrarla a mí y alimentarla constantemente con elementos desde poesía hasta documentales, libros y la referencia obligada de conocer un poco el carácter y la filosofía del personaje (Mauricio Fernández), en el que se tiene también cierta inspiración de los hechos narrados en el guión, una vez que se pasaron por el ‘prisma de la ficción’”, añade.

Fuera clichés

A su vez, Tessa Ía González, actriz que interpretará a Roberta Parra, “hija favorita” de Marcos (Miguel Rodarte), dijo que obviamente en esta serie no pretenden plasmar “clichés” sobre el modo de ser de los habitantes de San Pedro. Sin embargo, precisó, existen estereotipos, entonces y tuvo que estudiarlos para este trabajo actoral, analizando videos que circulan en redes sociales.

“Es una cultura muy específica, la puedes ver y definir a distancia, y también parte de lo padre es poder estar aquí para observar la vida de San Pedro y de Monterrey, convivir con los locales para ir creando una persona real y no clichés de alguien que vive aquí”, considera.