RoRo Bueno está lastimada del pie

La Velada del Año V se ha convertido en uno de los eventos más esperados, pues la contienda organizada por el youtuber español, Ibai Llanos fusiona el boxeo y contenido en vivo, reuniendo a los influencers más populares.

Dentro de los nombres de las personalidades que encabezaron el cartel oficial, destacaron creadores de contenido de distintas nacionalidades. Entre los anuncios que más emocionaron a los internautas se encuentra la pelea estelar de la categoría femenil, pues será el debut de RoRo Bueno en el boxeo, enfrentándose a la streamer Abby.

Desde su anuncio, la pelea entre RoRo y Abby acaparó rápidamente la atención de cientos de internautas, pues ambas creadoras de contenido comparten sus entrenamientos, sin embargo, a raíz de un accidente, la primera alertó a sus seguidores sobre su estado de salud.

¿Qué tan grave es?

Tras algunos rumores y un pequeño distanciamiento de las redes sociales, Rocío López Bueno, mejor conocida en plataformas digitales como RoRo Bueno compartió detalles sobre su situación. “Sí, los rumores son ciertos… tengo una fractura en el pie, me la hice entrenando y ha sido un golpe muy duro, cuando me lo dijeron no me lo podía creer y mi mayor preocupación era no recuperarme a tiempo para el combate”, mencionó mientras enseñaba su pierna inmovilizada.

Ante su condición, en el video destacó que la fractura no le impedirá presentarse en La Velada del Año V y seguirá entrenando mientras se recupera.