Rosalía anuncia varias listening parties

Rosalía llevaba tres años sin lanzar un nuevo álbum desde Motomami (2022), por lo que los fans reaccionaron con emoción después de que la artista presentara su nuevo disco Lux con un anuncio en Times Square y Madrid.

La intérprete de “La fama” anunció que realizará varias listening parties en diferentes países como Ámsterdam, Berlín, Buenos Aires, Santiago de Chile, Brasil, Canadá y Ciudad de México, entre otros.

En México, el evento será el próximo 29 de octubre, donde los fans podrán tener la oportunidad de escuchar Lux antes de su lanzamiento oficial el 7 de noviembre. Además, será una ocasión única para convivir entre seguidores.

Aún se desconoce dónde tendrá lugar el encuentro para escuchar el álbum de Rosalía y si será abierto al público. Sin embargo, está confirmado que la Ciudad de México fue elegida por su gran base de fans.

Según Rolling Stone, la artista habría elegido 18 canciones que formarán parte de este material, divididas en cuatro bloques que se llamarán MOV I, II, III y IV. El nuevo proyecto de Rosalía ya se encuentra disponible para preguardar a través de plataformas digitales como Apple Music, Tidal y Spotify. Además, el disco también se lanzará en formato vinil y CD.