Rosalía arriesga y sale victoriosa

Cuando Rosalía lanzó Lux, el 7 de noviembre de 2025, recibió elogios por su propuesta musical, aunque también hubo quienes cuestionaron su incursión en la música clásica y la ópera.

Un año después, la española pudo sentir que todo había valido la pena al convertirse en la máxima ganadora de los Latin Grammy, con cinco premios, entre ellos Álbum y Canción del año. “Para todas las personas que me dijeron que no valía o que mi música es demasiado rara, gracias a no haberlos escuchado un carajo, ahora estoy ganando este premio”, expresó al recibir el gramófono de Canción del Año por “La Perla”.

A estos galardones se sumaron Mejor álbum de Música alternativa, por Lux (Complete Works); Mejor canción pop, por “La Perla”, y Mejor video musical versión corta, por “Sauvignon Blanc”.

Al recibir el premio a Álbum del Año de manos de Juanes, Rosalía recordó que el colombiano fue uno de los primeros artistas en apoyarla, cuando apenas reunía a un centenar de personas en sus shows.

Salto al vacío

“Si ‘El mal querer’ fue un sueño o ‘Motomami’ fue una apuesta, ‘Lux’ para mí ha sido un salto al vacío. Es muy importante decir tu verdad y que los demás puedan decir su verdad. Este disco es la mía”, expresó.

La originaria de Barcelona reconoció que todavía tiene mucho por aprender y agradeció a su madre por acompañarla en su carrera. “No sé si te va a caber otro, creo que no, pero yo te lo traigo igualmente, a ver si haces espaci””, bromeó sobre el nuevo gramófono.

La cantante también dedicó parte de su discurso a México, donde encontró inspiración para crear “La Perla”, especialmente en las rancheras y la música de Paquita la del Barrio. “Gracias a México por la inspiración, por las rancheras, porque sin Paquita la del Barrio, ‘La Perla’ no existe”, expresó.

Mientras agradecía a México, Rosalía pidió a Yahritza y Su Esencia que subieran con ella para sostener el gramófono dorado.

Edgar Barrera hace historia

Los mexicanos también conquistaron la tabla histórica de la Academia Latina de la Grabación de la mano de Edgar Barrera, quien, con los dos reconocimientos que sumó en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, se convirtió en el máximo ganador en la historia de estos premios.

Hasta el jueves, el récord lo compartían Barrera y René Pérez Joglar, Residente, quien acumulaba 29 gramófonos entre su carrera como solista y su paso por Calle 13. Ahora, los 31 premios del compositor originario de Miguel Alemán, Tamaulipas, lo colocan en solitario a la cabeza de la lista.