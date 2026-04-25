Rosalía, ausente de Premios Billboard

La ceremonia de los Billboard Mujeres 2026 reconoció a varias de las cantantes más importantes del año, entre ellas Rosalía, Young Miko, Gloria Trevi y Joy.

La primera de ellas en subir a recoger uno de los galardones fue la intérprete de “Con los ojos cerrados”, quien se llevó a casa el Premio a la Trayectoria Artística, de las manos de Chiquis Rivera.

Al subir al podio Trevi señaló en su discurso que lamenta que las redes sociales se llenen de desinformación y mensajes amarillistas, además de que la línea entre lo real y lo creado con IA es cada vez más difícil de ver. “Son tiempos raros, tiempos de desinformación, tiempos que promueven el odio, que promueven guerras, separación, división y donde lo que más se ve también en las redes son chismes amarillistas”, dijo.

Miko fue la siguiente y subió a recibir el Premio a la Artista Imparable, de manos de Villano Antillano. En su discurso apuntó que la palabra “imparable”, en vez de describir a alguien que no se cansa, la hace pensar en una persona honesta y amorosa. “Al contrario, pienso en alguien que tiene tantas ganas de crear, tiene tantas ganas de ser honesto y que ama tanto lo que hace, que para él simplemente no es una opción dejar lo que te va a salir, porque estás donde tienes que estar”, explicó Miko.

El Premio al Espíritu del Cambio fue para otra mexicana, Joy, quien al dar su discurso anotó que el cambio no viene de una sola, más bien es un logro en conjunto al que se llega con pequeñas decisiones como la forma de vestir o de amar, así como el derecho de vivir ese amor en libertad.

La Mujer del Año

La gran estrella de los Billboard Mujeres 2026 fue Rosalía, quien fue galardonada con el Premio a la Mujer del Año, aunque no pudo asistir a recogerlo en persona debido a las fechas de su gira mundial.

Sin embargo, envió un video en el que agradeció a varias mujeres: menciona a Loli Bahia, a su madre, a su hermana, a Björk y a su antigua manager Rebeca León, en su discurso de aceptación honrando a las mujeres que han pasado por su vida.

Luego recordó una cita de Alexander McQueen. “Espero que ellas puedan sentirse siempre libres, imparables, porque lo son”, dijo refiriéndose a aquellas que escuchan sus canciones.