Rosalía colabora con grandes colegas

Rosalía viajó a la Ciudad de México luego del estreno de su nuevo sencillo, titulado “Berghain” junto a la compositora y cantante islandesa Björk y el DJ Yves Tumor, la cual formará parte de su nuevo álbum, Lux.

Este nuevo álbum verá la luz el próximo viernes 7 de noviembre y contará con 18 temas originales, divididos en dos bloques diferentes, mostrando una nueva faceta de la cantante española. La artista presentó esta iniciativa a todos sus fanáticos mediante un anuncio en Times Square y Madrid.

Con motivo del lanzamiento de este ambicioso proyecto, la intérprete de “Motomami” anunció a través de redes sociales una listening party en la Ciudad de México. En este evento, fanáticos y seguidores de un artista se reúnen en un lugar específico para escuchar un nuevo lanzamiento musical, creando una experiencia única e inolvidable.