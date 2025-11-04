Rosalía emprende una cruzada musical

Todo está permitido en la “iglesia” de Rosalía: cantos gregorianos, guitarras mexicanas y rumba catalana. Este 7 de noviembre iniciará su propia “misa mundial” con Lux, el álbum con el que busca resignificar el presente lleno de inmediatez y con una eterna confusión para todo aquel que lo habita.

La fe, la esencia femenina y las historias de varias santas de la historia son lo que ha inspirado a la española para escribir los salmos que componen su biblia que, además, incluirá dos extras para los que lo adquieran de manera física. “Estar en este mundo es confuso: internet, ‘fake news’, la IA, en una era que parece que no es la de la fe, de la certeza, la verdad, quizás es más necesario eso, lo que sea para cada uno”, explica. “La mística femenina es la gran inspiración de este disco, las santas me permitieron conocer historias interesantes de diferentes lugares del mundo, las canciones tienen inspiración en estas historias”, dice la cantante de 33 años.

Sin embargo, todo artista de la popularidad de Rosalía tiene una enorme presión, tanto consigo mismo en la búsqueda de superarse, como con el público, que será el crítico final de su trabajo.

La inspiración

Rosalía, sin embargo, dejó atrás esa presión, gracias a una frase que pareció llegar en el momento perfecto a su vida. “Un artista duda menos cuando trabaja al servicio de Dios que cuando lo hace para sí mismo”, afirma.

En este largo proceso de tres años la artista española se adentró en las vidas de Juana de Arco, santa Miriam o santa Olga de Kiev. Cada una representada en una canción y con el idioma de su país, apartado en el que suma 13 lenguas entre español, catalán, francés, árabe, portugués, francés e incluso japonés, que coronó con una portada en la que se deja ver luciendo un hábito de monja, pues representa su compromiso con la música. “Esa imagen era la que mejor representaba el proyecto, esa búsqueda espiritual, el hábito representa ese compromiso con una causa para la vida y yo tengo la misma dedicación para la música”, señala.

Finalmente, con Lux, dice Rosalía, vivió una transformación a nivel de conciencia, una búsqueda por poder comprender mejor a los otros, y a su vez le permitió a la artista reconciliarse consigo, y la espiritualidad, llevándola a ser más paciente con su ser. “Es una búsqueda, el disco está hecho desde y sobre el amor, me ayudó a entenderme mejor a mí misma, como el otro entiende la fe, la espiritualidad y eso me permite reconciliarme conmigo, me ha hecho ser más paciente conmigo, más gentil dentro y fuera del estudio, como uno se trata es cómo trata su alrededor, creo mucho en cultivar esa gentileza, esa ternura”, explicó.