Rosalía compartió con sus seguidores un mensaje con el que manifestó su desaprobación a JC Reyes, luego de que el rapero publicó una foto falsa de la catalana “mostrando” su busto. A causa de la indignación que generó el poseo en Instagram, Reyes decidió retirar la publicación. Pero ni así se salvó de ser linchado en redes sociales, pese a que pidió “no exagerar” por la difusión de la imagen.

La “Motomami” no se quedó callada ante la manipulación de las fotografías. “El cuerpo de una mujer no es propiedad pública, no es una mercancía para tu estrategia de ‘marketing’”, escribió en su cuenta de Twitter. Además, desmintió a Reyes. “Esas fotos estaban editadas y creaste una falsa narrativa alrededor, cuando ni te conozco”, expresó en el tuit que lleva más de 3.5 millones de vistas.

Rosalía también arremetió contra las personas que apoyaron a JC Reyes, ya que en una transmisión el cantante bromeó con la situación. “Nada más estaba expresando lo que sentía, no era para que se alteraran de esa manera… A la chavala solo se le ve el escote”, repitió en varias ocasiones.