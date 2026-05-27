Rosalía León, orgullo y dignidad

La cantante y compositora Rosalía León lanzó su nueva producción musical, con melodías dedicadas a la familia, los inmigrantes y la reiteración del sentimiento mexicano a través de los acordes del mariachi.

Ante la reciente oleada de comentarios de propios mexicanos y hasta latinos que ven con buenos ojos que extranjeros hagan de menos la historia nacional y su cultura, ella habló desde el orgullo y dignidad que hay en sus canciones del álbum Run-Güey, (juego de palabras de “runway”, “camino” en inglés). “Este es un álbum que considero más maduro y como mexicanos, debemos abrazarnos en medio del caos. De quienes anteponen lo extranjero, lo de afuera a lo nuestro, los veo que tienen una total ignorancia, hablan sin investigar, tienen la piel mexicana y ensalzan otra cultura”, dijo quien fuera participante del concurso musical La Academia.

Sobre su producción, que ya está en plataformas desde el pasado 21 de mayo, indicó que está dedicada a la comunidad latina, los inmigrantes, un material que refuerza la humanidad. “Hay temas que tocan a los inmigrantes, la corrupción, el despojo de la casa de mis padres, es música que con el sonido del mariachi se convierte en un refugio”, dijo a El Gráfico.

Otro objetivo con sus canciones, dice, es que las generaciones volteen a valorar la música ranchera.