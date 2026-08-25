Rosalía se pasea por La Lagunilla

Dicen que “a donde fueres, haz lo que vieres”, es por ello que Rosalía aprovechó su reciente visita a nuestro país para hacer una de las cosas que más disfrutan los mexicanos: “chacharear”.

La española fue vista recorriendo La Lagunilla, uno de los tianguis más populares de toda la capital y sorprendió a aquellos que la reconocieron. Con una actitud amigable y muy relajada, la intérprete de “La Perla” pasó la tarde viendo algunos de los puestos, disfrutando de la cultura y hasta se dio tiempo de compartir con varios de sus fans.

Obsequios

Acompañada solo por un miembro de su equipo de seguridad, Rosi (como es llamada de cariño) recibió un gran detalle; y es que uno de sus fans le compró una playera y decidió obsequiársela, regaló que ella no solo aceptó, sino que correspondió con un abrazo.

El momento fue grabado por un curioso y subido a las redes sociales, donde destacaron la actitud de la cantante y su “buena onda”. Asimismo, repartió fotografías, saludos, abrazos y amabilidad, situación que llamó la atención.

La española se suma a las estrellas internacionales que han recorrido la capital mexicana de manera sencilla, dejando de lado las cámaras y el glamour, tal y como sucedió con Harry Styles y Sam Smith.