Rosaura Ruiz pide recuperar el CIDE

Rosaura Ruiz, titular de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), reconoció que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) “tiene que trabajar para recuperarse”.

Tras inaugurar el foro “La inteligencia artificial en la vida pública de México”, Ruiz sostuvo un breve encuentro con la prensa, en el que confirmó que José Antonio Romero Tellaeche, quien recién fue destituido como director del CIDE, seguirá siendo parte del Centro pues “tiene una plaza como investigador”.

Ante la pregunta sobre si se hará una investigación sobre la polémica administración de Romero Tellaeche —en la que se le señaló de plagio académico, nombramiento irregular y trato misógino hacia las mujeres—, la secretaria dijo: “Cuando hay un cambio de dirección se entregan informes, etcétera. Se van a seguir los procesos normales de cualquier cambio de dirección de Secihti”.

Con respecto al amparo que interpuso Romero Tellaeche, la funcionaria dijo que Secihti estará al tanto de la resolución. “Es nuestra obligación seguir al pendiente”, e insistió en que fue legal su destitución. “Ya hice una declaración del tema, ahí está la motivación, ya no quisiera ahondar en el tema, es algo que ya concluyó. El CIDE tiene que trabajar para recuperarse.

Cambios

El 28 de enero, por la noche, la Secretaría de Ciencia publicó un comunicado en el que explica que la destitución de Romero Tellaeche se debió a que no presentó el informe de autoevaluación en los últimos tres años ante el Consejo Académico y la Asamblea General del Personal del Centro, previo a su presentación ante el Órgano de Gobierno. Otro argumento fue que la comunidad de estudiantes, trabajadores e investigadores del CIDE dieron a conocer, en reiteradas ocasiones y de manera pública, su descontento por la conducción de la anterior Dirección General.

Mientras tanto, el jueves se dio a conocer que un secretario en funciones de juez rechazó restituir a José Antonio Romero Tellaeche, como director del CIDE. Iván Torres Rivera, secretario del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda que el académico interpuso contra su destitución, pero la negó la suspensión provisional que solicitó para que retomara el cargo.

“Lo procedente es negar la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa”, resolvió Torres Rivera, en acuerdo publicado este jueves en listas del Órgano de Administración Judicial (OAJ).

Romero Tellaeche solicitó el pasado martes la protección de la justicia.

Jean Meyer, académico de la División de Historia del CIDE, revela que la destitución de Romero Tellaeche era algo que la comunidad esperaba, ya que, narra, el 10 de diciembre se llevó a cabo una reunión entre la titular de Ciencia, Rosaura Ruiz, con la Junta Directiva del Centro de Estudios, conformada por titulares de varias instituciones, como la UNAM, el Colegio de México, así como representantes estudiantiles, del profesorado y de los trabajadores del CIDE.

En esa reunión, la comunidad del CIDE reclamó a Romero Tellaeche el hostigamiento hacia estudiantes y profesores, especialmente hacia las mujeres.