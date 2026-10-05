Rosita Arenas recibirá el Ariel de Oro

Rosita Arenas, la actriz de 93 años que recibió el Ariel de Oro por su trayectoria, máximo reconocimiento que es otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Un baúl de anécdotas

Y eso que como los toreros, dice, decidió cortarse la coleta en dos ocasiones alejándose de los foros. La primera en 1964 y duró 25 años, para dedicarse a su familia. La segunda y definitiva en 1994, por lo que ya contabiliza 32 años fuera de los reflectores.

Justo en su primer retiro fue el productor Ernesto Alonso (El maleficio) quien la convenció para regresar con la telenovela histórica Senda de gloria. Claro que no fue fácil, pero fue su esposo, el actor y director Abel Salazar, quien le dijo que aceptara.

“Me habló Ernesto y me dijo que me quería para un personaje preciso, una prostituta (risas). Y le dije cómo, siempre he sido la niña dulce. Total, que le digo que sí, pero le dije que me hiciera una prueba porque había estado fuera mucho tiempo y me iba a temblar hasta lo que no”, cuenta divertida.

Rivalidad en el cine

Rosita contabiliza una filmografía cercana a las 60 producciones entre cine y tv, siendo recordada ampliamente por ser la manzana de la discordia entre Pedro Infante y Luis Aguilar, dos de las figuras del cine mexicano, en la cinta ¿Qué te ha dado esa mujer?, secuela de A toda máquina, protagonizada por ambos cantantes en el papel de agentes motociclistas de tránsito.

En el filme, la actriz era la novia de “Luis Macías”, quien optaba por estar más tiempo con ella que con su compañero y amigo “Pedro Chávez”, lo cual los enemistaba.

En una escena, cuando ella dice que romperá con su enamorado, “Pedro” celebra en demasía, sin considerar la tristeza de su amigo. Después, las cosas cambian, porque “Marianela” se da cuenta que ha dejado de amar a su novio y desea estar con el otro.

En ese momento tanto Infante como Aguilar eran conocidos por ser mujeriegos, pero Arena se encontró con dos actores profesionales.