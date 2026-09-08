Rosy Arango ofrece una noche de lotería

Rosy Arango, para su próximo show “México Inmortal” hará un colorido viaje en el tiempo para ir al pasado y traer al presente, en forma musical, el tradicional juego de la lotería.

Arango, quien se ganó el reconocimiento del público y colegas por sus interpretaciones de la música vernácula recordó que la lotería originalmente viene de Italia, “pero México lo transformó en color, sabor y fiesta”. De esta manera, de acuerdo con el personaje de las cartas que saque el público, interpretará un tema del cancionero mexicano que haga referencia a la imagen.

Esto será dentro de otra versión del espectáculo, que llevará al teatro Metropólitan de CDMX el 11 de septiembre.

Presentación

“No solo va a ser el interpretar las hermosísimas canciones que tenemos en nuestro acervo, también tendré la oportunidad de estrenar un tema inédito de los maestros Bruno Danzza y Adriana Barro que se llama ‘y si me da la gana del corazón’, que ahora va contra las migajeras y migajeros, porque uno se merece el bolillo completo y no sobras”, indicó Arango.