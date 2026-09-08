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Rosy Arango ofrece una noche de lotería

Septiembre 08 del 2026
Rosy Arango ofrece una noche de lotería

Rosy Arango, para su próximo show “México Inmortal” hará un colorido viaje en el tiempo para ir al pasado y traer al presente, en forma musical, el tradicional juego de la lotería.

Arango, quien se ganó el reconocimiento del público y colegas por sus interpretaciones de la música vernácula recordó que la lotería originalmente viene de Italia, “pero México lo transformó en color, sabor y fiesta”. De esta manera, de acuerdo con el personaje de las cartas que saque el público, interpretará un tema del cancionero mexicano que haga referencia a la imagen.

Esto será dentro de otra versión del espectáculo, que llevará al teatro Metropólitan de CDMX el 11 de septiembre.

Presentación

“No solo va a ser el interpretar las hermosísimas canciones que tenemos en nuestro acervo, también tendré la oportunidad de estrenar un tema inédito de los maestros Bruno Danzza y Adriana Barro que se llama ‘y si me da la gana del corazón’, que ahora va contra las migajeras y migajeros, porque uno se merece el bolillo completo y no sobras”, indicó Arango.

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