A pesar de que Rowan Atkinson ha participado en muchos proyectos, sin lugar a duda fue gracias a Mr. Bean, un hombre solitario y estridente, que conoció la fama internacional.

Nacido en Durham, Inglaterra, el 6 de enero de 1955, Rowan Sebastian Atkinson, comenzó como guionista en la década de los ochenta en la comedia británica Blackadder y en la actuación su debut se dio en Not the Nine O’Clock News, un programa de la BBC con el que ganó un premio BAFTA.

Si bien ha participado en cintas taquilleras como Wonka (2023), ha sido su mítico personaje el que le ha dado las más grandes satisfacciones, como ser una de las figuras principales en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres 2012, cuya participación solo fue opacada por la entonces reina Isabel II escoltada por Daniel Craig en su papel de James Bond.

Aunque Atkinson ha admitido su deseo de no volver a encarnar a Mr. Bean, la realidad es que sigue vigente, en especial por el anuncio de la cuarta temporada de la serie animada que muestra las desventuras de este personaje acompañado de su inseparable peluche Teddy.

En 2013, Atkinson recibió el título de Comendador de la Orden del Imperio Británico, como forma de reconocer su trabajo y legado al pueblo británico y es común verlo como invitado en eventos de la realeza como las bodas del príncipe William con Kate Middleton.