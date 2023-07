Con el éxito de reality shows como La casa de los famosos que actualmente se transmite en Televisa, Roxana Castellanos, quien fue la ganadora de la tercera edición de Big Brother fue cuestionada al respecto de este formato.

La actriz de 50 años estuvo como invitada en el programa de Youtube de Yordi Rosado y juntos recordaron su experiencia en un reality show con cámaras las 24 horas. “Entré sin tener idea y sin pensar que fuera a ganar, dije ‘ay me voy a echar unas dos semanitas’ porque moría de ganas de estar ahí”, contó Castellanos.

También recordó que fue consumidora de este programa desde la primera edición mexicana, en 2001, por lo que decidió experimentar, aunque su plan inicial era ir por dos semanas y ya estando ahí se volvió una competencia que ganó sin estrategia. “Me acuerdo cuando yo estaba, que después que salí y de lo poco que vi, la gente decía ‘no, es que esta era un flan’, no hacía nada, pasé desapercibida, nunca tuve estrategia fui yo”, señaló.

Aunque aseguró que lo disfrutó mucho, no volvería a participar en un programa de este tipo. Ante el cuestionamiento de si había sido invitada a la nueva edición, donde participan actores como Bárbara Torres, Emilio Osorio y Wendy Guevara, ella fue directa con su negativa.

“Sí me hicieron la invitación”, dijo entre risas. “Ahorita no, yo entré cuando tenía 29 años tenía mucha paciencia, hambre de ser conocida y muchas ganas de estar ahí, pero ahorita no toleraría a muchos, mentaría madres, diría cosas”.

Además, señaló una razón principal por la que considera que ahora los realities son más difíciles de sobrellevar. “Ahora está mucho más cañón lo que se difunde de un reality como esos, antes no había redes sociales”, destacó. Y entre otras memorias también habló del romance que tuvo con Paul Stanley, quien sí aceptó participar en este nuevo reality.

“Yo le llevo a Paul 11 años, a mí me vale, pero en esa época a la gente le importaba mucho, era de ‘ay, la cougar’ ahorita veo fotos y Paul se veía súper chavito. Paul es encantador, quien conoce a Paul, basta estar con él media tarde para que caigas rendida a sus pies como mujer o como amigo”, detalló