Roy Rojas presenta nuevo proyecto

El productor Roy Rojas presentó El renacer de Luna, y reveló al elenco protagónico, los antagonistas principales y la fecha de estreno de esta historia de corte clásico y formato compacto.

Marisol del Olmo y Matías Novoa encabezarán el reparto como los protagonistas. La producción marca el regreso de Novoa a las telenovelas tras dos años fuera de la pantalla, mientras que Del Olmo se une con un papel estelar que promete conectar con la audiencia.

El renacer de Luna se estrenará el 22 de junio por el canal Las Estrellas, inmediatamente después del final de Corazón de oro. El melodrama tendrá 80 capítulos, una extensión menor al formato tradicional, lo que apunta a una narrativa más concentrada.

Marlene Favela y Flavio Medina fueron anunciados como los grandes antagonistas de la historia, Flavio también regresa a las telenovelas luego de varios siete años de ausencia.