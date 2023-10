Fue hace apenas dos meses cuando Michelle Rubalcava se integró a Venga la alegría para comentar las noticias del mundo de la farándula, a lado de Flor Rubio y Ricardo Casares, sin embargo, el conductor dio a conocer que ya no aparecerá en la emisión, noticia que desató los rumores del por qué habría salido del programa, pues se ha dicho diferentes versiones que aseguran que fue debido a dar a conocer sus juicios, sin ningún tipo de filtro, pero el presentador de TV ya lo desmintió.

La noticia de que Rubalcava abandonaba el matutino de TV Azteca sorprendió mucho, debido al poco tiempo que ha transcurrido desde que se integró a las filas de la televisora. El presentador dio a conocer que era el último día que aparecería en “La zona de los espectáculos”, sección en la que hacía mancuerna con Rubio y Casares, y en vivo agradeció por la oportunidad y el apoyo que recibió mientras formó parte de la producción de Maru Silva.

Sin embargo, Alex Kaffie publicó en su cuenta de Instagram que el verdadero motivo de la salida de Rubalcava del programa tuvo que ver con la intervención de Pati Chapoy, ya que además de ser la conductora con mayor antigüedad en TV Azteca, es una de sus accionistas, por lo que al no estar de acuerdo con el estilo con el que el periodista daba las noticias, solicitó al dueño de la empresa que prescindiera de él. “Flor Rubio le advirtió que no se metiera con Pati Chapoy que, además de ser consentida de Ricardo Salinas Pliego, ¡es accionista de la televisora! Era obvio que no duraría, pues Flor Rubio y mi querido Ricardo Casares se lo comían”, escribió.

A poco de que Kaffie lanzara esta noticia, Rubalcava recudió a su canal de Youtube para aclarar la situación, en la que no sólo desmintió a Alex, sino que lo denominó como un muy mal compañero de trabajo, pues llegó a colaborar con él en el pasado. “¿Quién es Alex Kaffie para señalar a alguien que se salió de un programa?”, cuestionó visiblemente molesto.

Mich aclaró que si ya no participará más en Venga la alegría es porque sintió que no podía llevar a cabo su trabajo de la forma en que él lo hace habitualmente, sin filtros, debido a que la televisora pide que se respeten ciertos filtros para evitar cualquier tipo de controversia, pero no dejó de agradecer por la oportunidad que recibió por parte de Maru Silva y de sus compañeros, los que aseguró que siempre lo trataron bien, pues se llegó a decir que Flor y Ricardo no estaban cómodos con la presencia de Rubalcava en la sección de espectáculos.

El periodista también aclaró que tomó esa decisión, sin pensárselo, porque su canal de Youtube le deja muy buenas ganancias. Además, consideró que le da mucha más visión ante el público que los propios programas de televisión en los que ha llegado a participar. Fue así como también habló de que estuvo a poco de integrarse a Hoy, pero su participación no se concretó debido a que Kaffie adelantó la noticia y esta generó controversia. “Me puedo dar el gusto de irme de donde me quiero ir, de moverme, porque tengo el privilegio de hacerlo gracias a mi padre Dios y gracias a ustedes que ven mi canal de Youtube, querido público”, declaró.

Rubalcava recordó que cuando estaba por integrarse al matutino, Alex dio la noticia antes de tiempo en redes sociales, noticia que generó mucha expectativa en el público que comentó que les daba mucho gusto saber que Mich sería parte de Hoy, por lo que deseaban que cuando él entrase, sacaran a otras conductoras que ya no quería ver en la pantalla, motivo por el que cree que ya no lo llamaron. “Yo me enteré de cosas que, supuestamente, él dijo para ahí como meter veneno y no entré al programa ‘Hoy’, cosa que agradezco, yo siempre he dicho, Dios me ponte donde debo de estar y Dios me quita donde no debo de estar”, expresó.

Además, refrendó que, luego del mal trato laboral que recuerda haber vivido durante su paso por De primera mano no volvería a quedarse callado, sobre todo, cuando se trata de salir en su propia defensa. “Donde yo en realidad tuve problemas solamente fue con Gustavo Adolfo Infante, yo no me voy a dejar de nadie después de lo que me pasó en ‘De primera mano’. Yo ya aprendí, agarré carácter. Yo antes me sentía menos, ya no soy ese Michelle”, destacó.