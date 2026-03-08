Rubén Blades regresa a Latinoamérica

El icónico cantautor, actor y activista panameño Rubén Blades anunció su esperado regreso a Latinoamérica con la gira Fotografías, que toma nombre de su más reciente álbum ganador del Latin Grammy como mejor álbum de salsa y nominado al Grammy Anglo como mejor álbum de música tropical.

La gira, con la que el año pasado ya visitó varias ciudades de Estados Unidos, Perú, Colombia y continúa este año por Italia, Suiza, Inglaterra, Alemania, Francia y España, volverá a Latinoamérica, comenzando el próximo el 11 de agosto en Uruguay, el 14 en Santiago de Chile, y cierra el 16 en Buenos Aires, Argentina.

“En nuestro regreso a Montevideo, Santiago y Buenos Aires, nos tomaremos el tiempo de presentarles algunas de las nuevas canciones y el repertorio con que nos han apoyado a lo largo de tantos años”, adelantó el músico y exministro de Turismo de su país.

Canciones

De este modo Blades presentará un repertorio especial que incluye temas de su nuevo álbum, así como clásicos de su carrera como “Pedro Navaja”, “Plástico”, “Decisiones” y “Amor y control”.

Recientemente, el artista, que cuenta con más de 50 años de trayectoria, anunció que esta sería su última gira activa, un cambio que viene como parte de una transición hacia una etapa más pausada de su carrera, centrada en la creación musical. “El 2027 sería mi último año activo en giras con la banda de Roberto Delgado, aunque es posible que continuemos grabando juntos. Anhelo estar de regreso de forma más permanente en Panamá a más tardar en 2028”, escribió el artista en su blog Apuntes desde la esquina.

Cerca de cumplir 78 años, el cantautor panameño expresa su deseo de mantener la calidad artística que lo ha caracterizado durante décadas mientras reduce gradualmente su actividad en vivo.

Trayectoria

Rubén Blades, reconocido con 25 premios Grammy —13 latinos y 12 anglos—, es una figura fundamental en la música latina, reconocido por revolucionar la salsa y fusionarla con narrativas sociales y políticas.

En su concierto estará acompañado por la Roberto Delgado Big Band, un conjunto de 20 músicos panameños que lo acompañan desde 2010 y que se destacan por su versatilidad para interpretar diversos formatos, desde big band hasta orquesta tradicional.

Este regreso a los escenarios es una ocasión única para los fanáticos que han crecido con su música y han considerado sus presentaciones como un espacio de encuentro intergeneracional. “Cada retrato guarda una historia, memoria fiel que no morirá”, reza la letra de “Fotografías”, encapsulando la esencia de su obra.