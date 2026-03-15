Rubén Figueroa abre nuevos caminos

Rubén Figueroa, conocido por liderar uno de los proyectos con mayor frescura y potencial dentro del regional mexicano, al fusionar los pilares del género con la fiereza del urbano contemporáneo, se une a las filas de Universal Music México para dar un nuevo impulso a su universo creativo.

Su impacto en el mundo digital habla por sí solo: más de 85 millones de reproducciones con “Jalo y exhalo” y más de 1 millón de oyentes mensuales lo posicionan como una de las voces que están conectando fuerte con la juventud en México y fuera del país.

Después de una etapa de evolución creativa, Rubén decidió renovar su propuesta para reforzar su identidad artística. En esta nueva etapa cuenta no solo con el respaldo de Universal Music México, sino también con Desierto Bravo Studios, en una alianza que busca llevar el regional mexicano a otro nivel, tanto en sonido como en visión.

Con esta nueva etapa, Rubén Figueroa apunta a consolidarse y expandir su música en el mercado mexicoamericano, convirtiendo su estilo en un punto de encuentro para quienes buscan algo auténtico, actual y diferente.