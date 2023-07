Victoria Ruffo es una de las actrices más prestigiosas del país porque sus interpretaciones en distintos personajes han sido inolvidables. La madrastra, Triunfo del amor, Corona de lágrimas, Victoria, Simplemente María o Abrázame muy fuerte la han posicionado como una de las favoritas de los televidentes.

Lo cierto es que la famosa actriz ha interpretado a villanas en la pantalla chica, aunque muchos quizá no lo recuerden. Una de las más importantes fue en 1982, cuando se puso en la piel de Grisel en En busca del paraíso. Es cierto que este papel no fue de los principales, pero sí le dio la oportunidad de mostrar el lado más malvado. Pero parece que la marcó demasiado en su vida.

En una nota de mayo del 2021, el periodista Miguel Cane rescató declaraciones de Victoria Ruffo sobre este tema. “Me costaba mucho hacer esas maldades... Le daba cachetadas a todo el mundo y eso a mí no se me da, entonces el maestro Saldaña (el director) me las tenía que marcar. Y Maricruz una vez me dijo ‘si me vas a abofetear, hazlo bien. Dámela bien dada. No te cortes’. Y yo ‘ay no, cómo crees, qué pena, no’. Ella era muy profesional y me obligó a darle la cachetada y yo me sentí pésimo, aunque la escena quedó muy bien”, recordó.

Sin embargo, no todo terminaba en las grabaciones para Victoria Ruffo. “Fue un agobio. Señoras venían y me regañaban (en la calle) por ser tan mala. Que cómo me atrevía. Y yo trataba de explicar que yo no, era mi personaje y que yo no era así, pero lo mismo, la impresión que generan los villanos es muy fuerte”, indicó.

No obstante, hay más razones por las que Victoria no quiere interpretar villanas. En el 2018, la actriz confesó que tanto productores como la audiencia “están como muy casados también con una imagen” suya, por lo que no le han dado “chance” de interpretar a estos personajes.