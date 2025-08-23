Ruge la “Leona” tras pleito con Borovoy

Luego de que el cantante y productor Ari Borovoy publicara “indirectas” en contra Lupita D’Alessio y ella reaccionara a los supuestos comentarios, la intérprete ha tomado una nueva determinación.

Ari habría lanzado varios comentarios donde confirmó que hay artistas que, luego de alcanzar la fama, son malagradecidos con quienes los impulsaron. “Cuando llegan hasta arriba, son como las palomas, están viendo en qué momento vas pasando para cagarte encima”, dijo.

Lupita, sintiendo la alusión (ya que Bobo Producciones reactivó sus conciertos) contestó con su peculiar sello: “Yo no soy ninguna paloma, ni hago popó en ninguna parte, al contrario, agradezco todo lo que hicieron. A mí ya me llegó el tiempo de dejar de trabajar y eso nunca lo entendieron. Claro que me indigna y que mi reacción es de enojo con ellos, por supuesto que sí, yo no soy esclava de nadie”.

En unos últimos comentarios en su Instagram, Borovoy señaló: “Si tienes que rogarles para trabajar contigo, no son los socios que necesitas”. Por su parte, la intérprete decidió cerrar sus redes sociales, no sin antes publicar: “Gloria a Dios por esta nueva mañana. Amigos, este es el último video que subo, me retiro de mis redes por un tiempo. Cualquier duda de las últimas fechas que me quedan pueden ir a Bobo Producciones, gracias por su comprensión, que Dios les bendiga grandemente”.