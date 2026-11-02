Rulli celebra 30 años de carrera

Sebastián Rulli está de manteles largos por la celebración de tres décadas de trayectoria en la actuación. Durante una entrevista con Jorge Ugalde, el actor compartió lo agradecido que está ante las oportunidades que ha tenido y con el público que lo ha acompañado a lo largo de estos 30 años. “Me siento muy honrado del camino recorrido, sobre todo agradecido con el público y con las oportunidades que me han dado y con las que me siguen dando”, dijo en la entrevista compartida en Despierta con Danielle Dithurbide.

Recordó su llegada a México y cómo tomó la decisión de dejar atrás a su natal Argentina. “Tenía algo adentro de mí que me decía ‘viaja, busca un lugar en el mundo, encuéntrate donde sea que te haga sentir bien’. Y sí, me hacía falta la distancia de mi hogar, y gracias a las bases que me dieron mis papás, me fui tranquilo”, reveló.

Sebastián Rulli compartió también que logró cumplir uno de sus más grandes sueños: estelarizar en Televisa. “Lo hablaba con mi hijo el otro día de que llegar parece una tarea difícil, un sueño muy difícil, pero una vez que logras cumplirlo, en mi caso protagonizar en esta empresa, el mantenerse es lo realmente difícil y es lo que te mueve a querer más y a comprometerte con este trabajo”, expresó.