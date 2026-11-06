Rulli pide revisar la pensión de su hijo

El actor Sebastián Rulli busca que se reajuste legalmente la manutención de su hijo Santiago, quien actualmente estudia en Estados Unidos, debido a que sus gastos se incrementaron y, según explicó, ahora cubre algunos conceptos por duplicado.

Rulli aclaró que no pretende dejar de cumplir con sus responsabilidades como padre, sino que se revisen las condiciones del convenio que mantiene con su expareja, Cecilia Galliano. “Me da muchísima pena tener que hablar de estas cosas que son muy privadas. Aquí el más importante es Santiago y él está muy bien, nunca le ha faltado ni le faltará nada, tiene unos papás que trabajan y les va bien gracias a Dios”, expresó el actor al programa Hoy.

Rulli explicó que la situación cambió desde que su hijo, de 16 años, se trasladó a Estados Unidos para continuar con sus estudios, pues ahora enfrenta gastos relacionados con su educación, alojamiento, alimentación y otras actividades que forman parte de su formación.

El protagonista de telenovelas señaló que la manutención se ha cubierto desde que Santiago nació, pero que las condiciones actuales requieren una revisión, ya que la cantidad que desembolsa se habría quintuplicado.

Injusticia

“No estoy exigiendo nada fuera de lo normal, la manutención se paga desde que nació y ahora se quintuplicó, por eso el hecho de querer preguntar por qué tengo que pagar dobles ítems no creo que sea nada injusto”, sostuvo.

El actor insistió en que su intención es que se establezca un acuerdo que corresponda a las necesidades actuales de su hijo y que permita determinar qué gastos deben cubrirse de manera directa y cuáles forman parte de la pensión que ya entrega. “Es un reajuste ante la ley. Si no se puede llegar a un acuerdo entre dos adultos, que la ley defina realmente si alguno de los dos tiene razón y que ponga las condiciones que deben ser”, manifestó.

De esta manera, Rulli explicó que recurrió a la vía legal para que se revisen las condiciones del convenio, luego de que el traslado de Santiago al extranjero modificara los gastos que originalmente se contemplaron cuando era niño.

El actor también dejó claro que su hijo no se encuentra desprotegido y que tanto él como Galliano continúan trabajando para garantizarle estabilidad y cubrir sus necesidades.

Romance

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano se conocieron en 2007, cuando ambos trabajaban en el medio artístico en México, la conexión entre ellos surgió también por sus raíces argentinas, que compartían mientras desarrollaban sus carreras en televisión.

La pareja se casó por el civil el 31 de diciembre de 2008 y recibió a su hijo Santiago el 15 de enero de 2010, después de atravesar dificultades relacionadas con un tratamiento de fertilidad y la pérdida de un embarazo.

Sin embargo, el matrimonio terminó en abril de 2011, cuando anunciaron su separación después de casi tres años juntos; la ruptura estuvo marcada por diferencias personales y posteriormente por un conflicto legal relacionado con una camioneta Hummer que Galliano había regalado al actor.

Tras el divorcio, ambos continuaron con sus respectivas carreras, Rulli inició una relación con la actriz Angelique Boyer, con quien permanece desde 2014.