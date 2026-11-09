Rusell Brand ya está en prisión

El actor Russell Brand pasó su primera noche en prisión bajo vigilancia permanente, después de que un jurado de la Corte de la Corona de Southwark, en Londres, lo declarara culpable de violación y tres cargos de agresión sexual.

El comediante, de 51 años, fue trasladado a un centro penitenciario de alta seguridad el jueves 5 de noviembre, donde tuvo que someterse a los procedimientos habituales para los nuevos reclusos antes de conocer la sentencia que recibirá este lunes.

Castigo

El periódico británico The Sun describió el procedimiento como una experiencia “humillante” para el famoso, quien después fue trasladado a un pabellón de ingreso. Allí recibió un paquete de bienvenida para nuevos internos que incluía artículos básicos de aseo, como cepillo y pasta dental, además de alimentos como cereales, té, leche y azúcar. También le entregaron galletas, caramelos y bebidas.

Sin embargo, la primera comida que recibió no fue de su agrado; el tabloide describió el plato preparado en microondas que le sirvieron al recibirlo como “incomible” para el actor.