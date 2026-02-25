Russell Brand se declara no culpable

Russell Brand, ya procesado por violaciones y agresiones sexuales que niega haber cometido, se declaró no culpable de dos nuevos cargos, durante una breve audiencia ante un tribunal londinense.

El actor y presentador británico, de 50 años, negó, en la sala de audiencias de la Corte Penal de Southwark una violación y una agresión sexual, los dos nuevos cargos en su contra.

En ambos casos se trataba de mujeres “de 16 años o más”, en incidentes denunciados que habrían ocurrido en 2009 en Londres, indicó el juez, sin ofrecer más precisiones sobre la edad o identidad de las denunciantes, protegidas por la ley.

La libertad bajo fianza del famoso se extendió a la espera de su juicio, que se llevará a cabo en junio. En mayo pasado, el exesposo de Katy Perry se había declarado no culpable de dos violaciones y varias agresiones sexuales que se le imputan contra cuatro mujeres en la región costera de Bournemouth (sur de Inglaterra) y en Londres, entre 1999 y 2005.

Russell Brand, nacido en 1975 en Essex, al este de Londres, cuenta con millones de seguidores en Youtube, X e Instagram, donde regularmente comparte ideas antisistema y teorías conspirativas. El artista comenzó su carrera como comediante de monólogos cuando era adolescente y se dio a conocer por su humor provocador, antes de convertirse en actor de cine y televisión.