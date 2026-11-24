La presencia de Italia como país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara se extenderá por distintos puntos de la ciudad mexicana con Ruta Italia, un programa cultural que, desde el 26 de noviembre de 2026 hasta marzo de 2027, ofrecerá más de diez exposiciones en siete sedes, un ciclo de cine y nueve noches de música.

Programa

Entre las principales propuestas figura la exposición de la Colección Farnesina en el Museo Cabañas, en diálogo con los murales del artista mexicano José Clemente Orozco, así como cuatro muestras en el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA), entre estas “Caravaggio y su tiempo”, junto con recorridos dedicados a los estadios, la pintura contemporánea y Pinocho.

El Museo Regional albergará más de 70 piezas de arte etrusco y una instalación dedicada a la ingeniería, mientras que el Museo de Arte de Zapopan presentará dos exposiciones centradas en el célebre personaje creado por Carlo Collodi y en los 18 muebles diseñados por el diseñador italiano Enzo Mari.

La programación continuará en el Museo de la Ciudad, con una muestra sobre las autopistas; en el Paseo de Chapultepec, con la participación de 15 ilustradores en homenaje al 80O aniversario de la Asamblea Constituyente italiana, y en la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, donde se rendirá tributo al editor Aldo Manuzio y se presentará un mural del artista Nico “López” Bruchi.

En el recinto de Expo Guadalajara también habrá espacio para “Cubo Cultura”, una propuesta inspirada en el lema “El mundo nos habla como un gran libro”, además de 53 ilustraciones sobre Pinocho en el Pabellón de Italia y dos esculturas de aluminio realizadas en vivo por el artista Marco Mazzei.

Séptimo arte

La oferta cultural se completará con un ciclo de cine italiano hasta el 6 de diciembre, conciertos en el Foro FIL y espectáculos de música y danza. La iniciativa cuenta con el respaldo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, la Embajada italiana en Ciudad de México y el Instituto Italiano de Cultura de esa capital.

También participan el Ministerio de Cultura, a través de sus direcciones generales de Bibliotecas e Instituciones Culturales, Espectáculos, Cine y Audiovisual —junto con Cinecittà— y Museos, además del Centro para el Libro y la Lectura, la Agencia ICE para la promoción internacional y la internacionalización de las empresas italianas y la colaboración de la Asociación Italiana de Editores (AIE).

Novedades editoriales

La Editorial de la Universidad de Guadalajara, en el marco de la FIL, presentará alrededor de 60 novedades editoriales, resultado del trabajo colaborativo con sus 19 centros universitarios y distintas dependencias académicas.

Por tercera ocasión consecutiva, las diversas unidades editoriales de la institución unirán esfuerzos en el pabellón universitario para ofrecer un programa con cerca de 85 actividades, entre presentaciones de libros y conversatorios, con el objetivo de tender puentes hacia los lectores y visibilizar, tanto en México como en el extranjero, la producción intelectual y científica de la casa de estudios, informó Iliana Ávalos, coordinadora de edición de la Editorial Universidad de Guadalajara.