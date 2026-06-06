Rutas del Muralismo, experiencia mundialista

En el marco del Mundial de Futbol 2026, la Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) llevarán a cabo el programa Rutas del Muralismo Mexicano, una serie de visitas guiadas que invitan a recorrer algunos de los principales espacios del muralismo nacional y a descubrir el papel de este movimiento artístico en la construcción de la identidad cultural del país.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, señaló que “el muralismo mexicano es una de las expresiones más poderosas de nuestro arte público. En el marco del Mundial, estas rutas invitan a recorrer la ciudad como un museo vivo y a reconocer cómo México ha contado su historia, sus luchas y su identidad desde sus muros”.

El programa forma parte de las actividades de artes visuales organizadas por el Inbal con motivo de la justa deportiva, bajo la convicción de que el arte mexicano es parte fundamental de la experiencia mundialista. A través de estas rutas, el Instituto hace visible ante públicos nacionales e internacionales la diversidad de su ecosistema artístico, en el que convergen una profunda tradición histórica y una escena cultural dinámica y vigente.

Rutas del Muralismo Mexicano se desarrollará durante junio y julio e incluirá tres recorridos: “Genealogía del muralismo mexicano”, “Epopeya del muralismo” y “Siqueiros total”. Cada uno contará con mediadores especializados que brindarán contexto histórico sobre las obras y los espacios visitados, además de incluir traslados, materiales informativos y una actividad de cierre.

En conjunto, el programa ofrecerá una experiencia cultural que permitirá acercarse a la obra muralística de Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo, Jorge González Camarena y Roberto Montenegro, artistas que transformaron los muros públicos en narrativas sobre identidad, justicia social y modernidad.

Cada recorrido tendrá una duración aproximada de dos horas y un cupo máximo de 20 personas. La edad mínima para participar es de 12 años. El costo será de 230 pesos por recorrido en español y 350 en inglés.

Los boletos podrán adquirirse en línea a través de la plataforma Fever. Para consultar más información sobre las actividades culturales conmemorativas de la Copa Mundial 2026, se puede visitar el micrositio del Inbal.

Los orígenes de un arte nacional

El recorrido “Genealogía del muralismo” estará enfocado en el surgimiento de un movimiento que unió arte y revolución. Las y los participantes conocerán cómo Rivera, Orozco y Siqueiros utilizaron los muros como espacios pedagógicos y políticos para narrar las aspiraciones del México posrevolucionario.

Las sesiones será el 27 de junio, así como 16 y 25 de julio, a las 12:00 horas, en idioma español. Asimismo, el 25 de junio y el 4 de julio, a las 10:00 horas, en idioma inglés.

El punto de encuentro será el Antiguo Colegio de San Ildefonso (Justo Sierra 16, Centro Histórico), desde donde partirá el recorrido a pie hacia el Museo Vivo del Muralismo y el Museo del Palacio de Bellas Artes.

El pueblo como protagonista de la historia

La segunda ruta, “Epopeya del muralismo”, buscará revelar la dimensión épica del muralismo, donde los grandes frescos narran la historia nacional desde la mirada de sus artistas. La cita es los días 20 de junio y 9 de julio, a las 12:00 horas, en español; mientras que en inglés se efectuará los días 18 de junio y 18 de julio, a las 10:00 horas.

El punto de reunión será el Museo Mural Diego Rivera (Balderas y Colón, Centro Histórico) y el recorrido continuará a pie por el Museo del Palacio de Bellas Artes y el Mercado Abelardo L. Rodríguez.

Un arte radical, experimental y colectivo

“Siqueiros total” profundizará en los procesos técnicos de David Alfaro Siqueiros, la evolución de su pensamiento político y su búsqueda de un arte público. Será los días 6 de junio, 23 de julio y 30 de julio, a las 12:00 horas en español, así como los días 2 y 11 de julio, a las 10:00 horas, en inglés.

Partirán de la Sala de Arte Público Siqueiros (3 Picos 29, Polanco), desde donde se hará el traslado en vehículo al Polyforum Cultural Siqueiros.