Ryan Gosling debuta en Billboard

Barbie ha logrado permanecer en lo más alto de la taquilla durante sus primeras semanas de estreno, convirtiéndola en todo un éxito para la industria de Hollywood. Sin embargo, su triunfo no solo se ha visto reflejado en la pantalla grande, ya que la historia de la muñeca más famosa del mundo ahora se lanza a conquistar la escena musical.

Para quienes ya vieron la cinta tendrán muy bien grabados en su memoria los minutos en los que Ken (Ryan Gosling) conmovió al público al confesar sus sentimientos con la canción “I’m just Ken”, que ya se encuentra en las listas de popularidad de Billboard. Medios internacionales han reportado que el himno de los muñecos logró posicionarse en el sitio 87 del Billboard Hot 100, lo que marcaría el debut oficial de Gosling en el listado.

Así, el actor se une a otros artistas como Dua Lipa y Billie Eilish, que también aparecen en la banda sonora de la cinta, que ya pertenecen a los cien más escuchados; sin embargo, en el caso de Eilish, ella se encuentra muy por encima, en el puesto número dos.

“I’m just Ken” no es el único tema que Gosling interpreta dentro de la película, también grabó una versión de la canción de Matchbox Twenty “Push”, y aunque esta todavía no ingresa a las listas de popularidad, sí se ha convertido todo un éxito en plataformas como Tiktok.

El tema fue escrito por el productor musical y ganador del Grammy Mark Ronson, quien reveló que a Vanity Fair que su conexión con Gosling y la incapacidad para localizar un Ken en una tienda de juguetes fue lo que lo inspiró a escribir la letra. Aseguró, además, que después de que el actor escuchó por primera vez la canción se enamoró de esta, por lo que no solo se animó a cantarla para el soundtrack, también pidió que apareciera en la película.