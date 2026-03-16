Ryan Gosling disfruta México

“México es el ganador. He estado en todo el mundo y no había sentido tanto amor hacia la película como en México”, fueron las palabras del actor Ryan Gosling al referirse al recibimiento del público mexicano. El viernes 13 no hubo mala suerte para los fans del actor de La La Land. La estrella de Hollywood se dio cita en el Cinemex Antara de la Ciudad de México, donde se llevó a cabo la premier de la película Proyecto Fin del Mundo.

El espacio era reducido para una visita de esta magnitud. Nada que ver con las alfombras rojas gigantes de otras figuras que suelen realizase en plazas abiertas.

Aquí la dinámica fue distinta: solo medios de comunicación y creadores de contenido frente a la alfombra, mientras algunos fans que lograron entrar esperaban verlo, aunque fuera de lejos. A las 19:00 horas el murmullo comenzó a crecer hasta convertirse en un coro que cantaba: “¡Ryan, hermano, ya eres mexicano!”. Acompañado de los directores Phil Lord y Christopher Miller, el actor canadiense desató gritos, sobre todo de las mujeres.

Ryan Gosling, con un papel escrito a mano, levantó la mirada hacia y se animó a hablar en español. “Por favor, disculpen mi español... México, espero que les guste el filme. Un regalo para tu familia de mi familia”, dijo, provocando aplausos y también algunas risas.