Ryan Gosling vendrá a México

El actor Ryan Gosling, uno de los actores más carismáticos de Hollywood, visitará la Ciudad de México el próximo 13 de marzo para presentar su cinta Proyecto: fin del mundo.

El actor no vendrá solo, lo acompañarán los directores Phil Lord y Christopher Miller, el dúo creativo detrás de varias producciones exitosas de Hollywood.

Ryan, quien esta semana se presentó en The Tonight Show para promocionar la cinta y celebrar los 52 años de su esposa, la actriz, Eva Mendes, estará en CDMX, donde se prepara una convivencia con sus miles de fans.

Ryan se ha declarado enamorado de la capital mexicana y fue en su pasada visita en 2023 cuando presentó la cinta Barbie y afirmó que los mexicanos son un gran público. “México está entre los países con mayor asistencia a salas de cine en América Latina... por eso debemos consentirlos”, dijo el actor en su momento.

Papel

En la película, Gosling interpreta a Ryland Grace, un profesor de secundaria que despierta solo a bordo de una nave espacial, sin recordar cómo llegó ahí.