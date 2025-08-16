Ryan Reynolds podría haber dejado una pista

Ryan Reynolds ha encendido la emoción entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) con una publicación que apunta a la posible llegada de Deadpool en la próxima película Avengers: Doomsday. La pista llegó con una simple imagen en Instagram, pero que desató todo un fenómeno de rumores y especulaciones.

¿Qué mostró y por qué causó tanto revuelo?

El actor compartió un gráfico que combina la icónica “A” de los Avengers con un estilo similar al símbolo de la anarquía, lo que muchos interpretaron como una señal clara de que Deadpool podría sumarse a la batalla de los héroes en Avengers: Doomsday. Aunque Marvel Studios no ha hecho ningún anuncio oficial, la reacción en redes sociales fue inmediata.

Este pequeño detalle encendió la expectativa sobre la posible integración del famoso mercenario en la historia que reunirá a múltiples personajes del MCU.

¿Deadpool aparecerá en Avengers: Doomsday?

Hasta ahora, Marvel no ha confirmado oficialmente la participación de Deadpool en la cinta. Sin embargo, el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, ha mencionado en entrevistas que ya han tenido “conversaciones” con Ryan Reynolds sobre esta posibilidad.

Algunos expertos en cine y análisis de Marvel sugieren que la película podría incluir elementos de los cómics y universos relacionados con Deadpool y Wolverine. Por ejemplo, The Void, un escenario clave dentro del multiverso, podría formar parte de la trama, abriendo la puerta para que Deadpool tenga un rol importante.

El actor no confirmó ni negó nada de forma clara. En recientes declaraciones, Reynolds comentó: “No estoy siendo evasivo, pero tendremos que ver qué pasa”.

Este tipo de respuestas solo alimenta más la intriga, ya que deja abierta la posibilidad de un cameo o incluso un papel más grande dentro de la película.