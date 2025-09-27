S1ento Records estrena nuevo sencillo

Destino, la nueva propuesta del regional mexicano bajo el sello de Hybe Latin America, S1ENTO Records, debuta con su primer sencillo “Máquina del tiempo”, una cumbia norteña que combina tradición y frescura, junto con lo emotivo y la nostalgia.

El tema fue compuesto por el multipremiado Edgar Barrera, uno de los productores y compositores más influyentes de la música latina, ganador de múltiples premios Grammy y Latin Grammy, y colaborador frecuente de artistas como Natanael Cano, Peso Pluma, Maluma, Shakira, Karol G y Grupo Frontera. Barrera aporta un toque distintivo que conecta pasado, presente y futuro a través de una propuesta musical llena de sentimiento que captura la esencia del norteño contemporáneo.

Un viaje al pasado

“Máquina del tiempo” invita a los oyentes a viajar al pasado, evocando momentos que marcaron nuestras vidas. Destino trae esos recuerdos de vuelta, como si una verdadera máquina del tiempo pudiera revivir un amor del pasado que aún vive en nuestra memoria.

Destino, integrado por Luis Partida, Alan Leal, Juan Beltrán, José Zuñiga, Felipe Rubio y Martín Abasta, se consolidó como grupo tras su participación en el reality show Pase a la Fama, una experiencia que marcó el inicio de su trayectoria artística.

Con un estilo norteño que conserva el sonido clásico del género con influencias del pop y el rock, Destino crea una propuesta distintiva capaz de conectar tanto con el público tradicional como con las nuevas generaciones.