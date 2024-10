Sabine Moussier es una de las actrices mexicanas que más ha impactado por sus actuaciones como villana, además de sus grandes ojos verdes que se volvieron su sello personal.

Recientemente, la actriz concluyó su participación en el reality show La casa de los famosos en donde fue la quinta eliminada, por lo que inició un nuevo proyecto llamado Secretos de villanas, donde convivió con estrellas como Laura Zapata y Cynthia Klitbo, entre otras.

Fue en este programa donde reveló algunas situaciones. A través de una plática con las demás villanas, Sabine Moussier decidió abrir su corazón y habló sobre los problemas de salud que ha enfrentado y que la han llevado a enfrentar diagnósticos muy duros.

“Yo he estado viendo doctores, neurólogos, reumatólogos, ¿saben que me he estado rompiendo toda, poco a poco? Yo no sabía si era la caída en la alberca o qué es”, indicó.

Hace un tiempo la actriz relató que padece la enfermedad de Lyme, tras haber sido picada por una garrapata.