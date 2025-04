Sabine Moussier rompe en llanto

Sabine Moussier vivió momento difícil al recordar ante la prensa que sí ha sido víctima de abuso sexual, el suceso ocurrió mientras grababa una telenovela junto a un conocido actor del que no quiso revelar el nombre.

La actriz de 58 años se vio visiblemente afectada cuando recordó los detalles de esa ocasión en la que al hacer una escena de cama, un colega se aprovechó del momento, se bajó la ropa íntima y tomó la mano de Sabine para ponerla en sus partes íntimas. “Sí me ha pasado, no me lo propuso, simplemente estaba en una escena, era una escena de cama y lo que este actor decidió hacer es tomar mi mano, se quitó la pijama, los chones y ponérmela ahí”, relató.

Cuando la cuestionaron sobre la reacción que tuvo en ese momento, la exintegrante de La casa de los famosos México admitió que se quedó en shock y no pudo hacer nada, solo pedir después ya no tener escenas con dicho actor. “En otro momento sé que hubiera reaccionado, levantado la cobija y exponerlo ante todas las cámaras. Lamentablemente, me quedé petrificada, no supe hacer nada, me puse a llorar, pedí que no se me pusieran más escenas de sexo ni de beso con esa persona, fue lo único que pude hacer”, admitió.

Mientras Sabine contaba esta parte de la historia, en la que no supo qué hacer, dio la espalda a los reporteros, pues comenzó a llorar.

Aseguró que este tipo de hechos no solo le pasan a los actores, sino en todos los ámbitos, por lo que destacó la importancia de levantar la voz, y aunque fue cuestionada sobre el nombre del actor que la hizo pasar por este incómodo momento, prefirió no decir el nombre porque, dijo, no quiere dañarlo

Sabine dio estas declaraciones en la celebración del segundo aniversario del programa De noche ya se armó, con Yordi Rosado, quien tuvo como invitados especiales a villanos de telenovelas.