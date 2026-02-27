Sabines en mí: un retrato íntimo

En el marco de las celebraciones por el centenario del natalicio de Jaime Sabines, la escritora Rosa Ana Armendáriz Guerra, cariñosamente conocida en redes sociales como “La Tía Rox”, presentó su libro Sabines en mí.

Este volumen ofrece una perspectiva única y personal del aclamado poeta, revelando al hombre detrás de la figura literaria.

Un vistazo al corazón del libro

En entrevista, Armendáriz Guerra compartió que Sabines en mí es una recopilación de experiencias, anécdotas y recuerdos que giran en torno a don Jaime y la relación amistosa con la autora. “Son mis vivencias personales con esos grandes personajes: don Jaime, don Juan y mi papá, que eran como hermanos. Hice un libro en el que recolecto recuerdos no del Sabines poeta, sino del hombre, del ser humano que estuvo presente en los momentos más importantes de mi vida”, enfatizó.

Descubriendo al Sabines íntimo

La escritora subraya que estas memorias permitirán a los lectores conocer a un Sabines diferente, un hombre de carne y hueso, alejado de la imagen que se percibe a través de sus obras. “En el libro verán a ese hombre que se sentaba a desayunar y compartir el pan”, describe Armendáriz Guerra.

La autora evoca a un joven Sabines: “Conoceremos a ese ‘chunquito’ descalcito de Tuxtla que tenía sus rizos, sus ojitos azules; a ese hombrecito que era escurridizo y chiveado, que se sentaba a desayunar con mis padres, a llorar la propia vida”.

El retrato íntimo contrasta marcadamente con la figura que se conoce a través de sus libros, ofreciendo una visión más humana y vulnerable. La génesis de Sabines en mí se encuentra en la infancia de la escritora, quien, de manera discreta, fue testigo de las conversaciones entre su padre y Jaime Sabines.

La intención inicial de Armendáriz Guerra fue honrar a sus “viejazos” y rendirles un homenaje, atesorando los momentos compartidos. La obra no solo es un tributo a Sabines, sino también un testimonio de la riqueza cultural y humana de Chiapas, tierra natal del poeta.

A través de sus páginas, invita a los lectores a sumergirse en un universo de recuerdos, emociones y reflexiones que revelan la esencia de un hombre, más allá de su genio literario.

La actividad contó con la participación de Juan Carlos Gómez Aranda, coordinador de Asesores y Proyectos Estratégicos del gobierno del estado, quien destacó el trabajo de Ana Rosa.