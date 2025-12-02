Sabo, el primero en salir de Caifanes

El grupo Caifanes se presentará en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira 2025, recinto en el que ofrecerá cinco shows, comenzando este viernes, 5 de diciembre.

Pese a que dos de sus integrantes fundamentales, Sabo Romo y Alejandro Marcovich, no formarán parte del recital, hay fans que no se dan por vencidos y siguen preguntándose si los músicos estarán presentes.

La banda de rock fue fundada en 1987 por Saúl Hernández, Alfonso André, Sabo Romo y Diego André. Por esa época, Caifanes lanzó algunos de sus mayores éxitos, como “Viento”, “Cuéntame tu vida”, “Mátenme porque me muero” y, por supuesto, el cover del tema cubano “La negra Tomasa”.

Para su segundo álbum, contactaron a Marcovich, guitarrista de Las Insólitas Imágenes de Aurora —grupo que integró con Saúl y Alfonso años previos— para unirse como guitarrista y, la alineación volvió a ser la misma y tampoco alcanzó el mismo desempeño, cuando llegaron nuevos miembros.

Pese a que las diferencias entre Hernández y Marcovich son los más conocidos entre los fans, la realidad es que, antes de que el guitarrista de origen argentino abandonara la banda, la realidad es que Sabo Romo fue el primero de los integrantes que decidió seguir su carrera en su solitario, incursionando como productor de otros grandes músicos y trabajando en otros proyectos en solitario.

Desde esa época a la actual, tanto Marcovich como Romo han vuelto al grupo, sin embargo, su estancia en él ha sido eventual, ya que, pese al tiempo, las diferencias con sus compañeros de agrupación no terminan por sanear, como ellos mismos han expresado en diferentes entrevistas.

Pese a que sus seguidores son conscientes de la fractura que hay, cada que la banda anuncia nuevas fechas en la Ciudad de México, no faltan los comentarios en sus redes oficiales, donde sus fans se cuestionan si, en esta ocasión, contarán con la presencia del guitarrista y bajista, aunque, ambos han declararon —expresamente— como casi nulas las posibilidades de una reconciliación.

¿Por qué se fue Sabo Romo?

Luego de tomar la decisión de salir del grupo, en 1993, cuando la agrupación adoptó el nombre de Jaguares, en 1996, Sabo formó parte del grupo —como bajista y productor—, de 1998 a 2000, y cuando Caifanes hizo su gran regreso a los escenarios, en 2011, él estuvo de vuelta y permaneció como parte de la alineación hasta 2020.

En entrevista con Javier Paniagua, el músico y líder del concepto Rock en tu Idioma expresó que, a pesar de ser compatible con los ideales políticos de la banda, no estaba de acuerdo con que sus conciertos fueran politizados, proyectando imágenes alusivas a sus luchas personales pues, a pesar de hablar de su desaprobación a esos actos, los conciertos continuaban significando una plataforma ideológica, por lo que prefirió retirarse definitivamente.