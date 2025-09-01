Sabrina Carpenter lanza “Tears”

La cantante estadounidense Sabrina Carpenter volvió a posicionarse bajo los reflectores del escenario mediático, pues estrenó “Tears”, un nuevo videoclip que formará parte de su séptimo álbum de estudio, Man’s best friend.

Además, la nueva estrella del pop estrenó a la par su séptimo álbum, un disco que contiene 12 canciones que hablan acerca de sus experiencias en relaciones románticas.

¿Por qué generó polémica?

En su nuevo disco Man’s best friend, Sabrina mantiene firme su esencia y su discurso, el cual no solo ha provocado gran revuelo en la comunidad digital, sino que ha despertado opiniones divididas en diferentes foros, donde los fanáticos de la cantante se han enfrentado a la audiencia más conservadora.

Mientras que algunos usuarios compartieron su admiración por la intérprete estadounidense y elogiaron su valentía por mostrar una estética provocadora junto a una lírica revolucionaria y totalmente atrevida, otros criticaron duramente su mensaje, calificando como vacía a su narrativa.

En respuesta a dichos comentarios, Carpenter ha recalcado en numerosas ocasiones que de vez en cuando está bien “divertirse”. Además, en una reciente entrevista exclusiva para el medio CBS News, Sabrina aseguró que este álbum “no es para quienes se aferran a las perlas”.

¿De qué habla el videoclip?

Tomando como inspiración a Janet Weiss de la película musical de 1975 protagonizada por Susan Sarandon y Tim Curry, The Rocky Horror Picture Show, Sabrina ha apostado por mezclar una estética lúgubre con un aire erótico y sensual, en busca de una narrativa única que rompa con los esquemas tradicionales de la música pop.

Filmado en colaboración con el actor y director de escena Colman Domingo, en este segundo sencillo, Sabrina propone una manera más placentera de llorar, con su característico doble sentido y versos cargados de metáforas y juegos de palabras.

En su lírica, la artista describe deliberadamente las aptitudes y características del hombre ideal, revelando de manera descarada que las mujeres suelen excitarse con un hombre con inteligencia emocional y responsabilidad afectiva, que en la actualidad son carentes en la caballerosidad moderna.