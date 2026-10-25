Sacan a flote la creatividad mexicana

¿Cómo hacer un huracán destructivo a la mexicana? La receta parece sencilla, pero no lo es. Y menos si se tiene que recrear un desastre natural, en este caso el Otis, que golpeó con toda su fuerza a Acapulco en 2023 y que dejó más de 60 muertos y decenas de inmuebles destruidos.

Elementos

Se necesitaba primero a un capitán acostumbrado al desastre, en este caso Jorge Michel Grau, que hace tiempo dibujó en 7:19 y Cada minuto cuenta, los efectos del terremoto que sacudió a la Ciudad de México en 1985.

Después a dos actores: Benny Emmanuel y Kristyan Ferrer que estuvieran dispuestos a impactarse en el interior del barco en que sucede la historia, a estar prácticamente todo el día mojados y de alguna manera aprender a leer los labios, porque jamás escuchaban el diálogo del otro debido al ruido del set.

A nivel técnico, había ventiladores que podían generar vientos de 80 kilómetros por hora y un estanque de 200 metros cuadrados en los Estudios Churubusco, cuyas aguas eran movidas por una máquina manual para simular olas; además de tres yates construidos y adaptados para tomar interiores y exteriores.

La realidad

Contra el huracán, filme que se estrenó este viernes 23 en Netflix, está inspirado en el caso real de Marlon y Jonathan, quienes en la madrugada del 25 de octubre de 2023 estaban en una embarcación en el mar cuando golpeó Otis, el huracán categoría 5 con vientos sostenido de 270 kilómetros por hora.

Contra todo pronóstico, los hermanos soportaron y sobrevivieron al huracán “Por la realidad financiera (mexicana) teníamos que ver sobre todo qué queríamos decir y, era obvio, poner el foco en estas dos personas ordinarias en una situación extraordinarias, que nos contaron su experiencia y que estuvieron en el set”, cuenta Michel Grau.

“Sabíamos que en el exterior (escenas del huracán) no se iba a escuchar, pero para el interior del barco se diseñó como una cámara insonorizada y de esa manera rescatamos muchos diálogos, porque afuera era un martirio, no nos escuchábamos nadie”, recuerda el realizador.

Para contrarrestar el ruido, cuenta el cineasta, el equipo de producción echó mano de un lenguaje con banderas de colores para que todos estuvieran alertas a señales como el corte o de riesgo.

Comunicación

“Nos leíamos los labios (entre actores), no sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, era mantener la energía desde el día uno, aguantar mojados y seguir concentraditos. Cuando los sobrevivientes nos contaron lo que pasaron, yo me decía que no podía haber hecho eso”, recuerda Benny Emmanuel.

Rafael Solórzano, supervisor de VFX (efectos visuales), comenta que en la preparación (de medio año) el equipo se dedicó a estudiar imágenes reales de temporales fuertes interactuando con barcos. “Encontramos unas buenísimas de unos científicos que meten un barco con una cámara dentro de los huracanes para hacer mediciones, las imágenes son brutales. Tengo que reconocer que (también) miramos mucho la película ‘La tormenta perfecta’ (con George Clooney)”, detalla el especialista español, quien he formado parte de Lo imposible y Geotormenta.

Durante algunas secuencias los personajes centrales “vuelan” debido a los impactos del huracán en el interior del yate; cuando vieron la versión final, dice Ferrer, los actores no sabían que eran ellos y sin efectos digitales. “Estábamos en nuestro prime y uno tenía que acostumbrarse (a los cables) donde no tienes control propio y eso me ponía en densidad”, recuerda Kristyan.

Se crearon 600 planos con efecto para mostrar el huracán y luego los destrozos.