Saccomanno gana premio Alfaguara

El escritor se enlazó vía remota con los organizadores del certamen. Cortesía

El autor argentino Guillermo Saccomanno es el nuevo ganador del premio Alfaguara de Novela 2025 por su obra Arderá el viento, que fue definida por el jurado como la “historia de una degradación, de un descascaramiento agónico que poco a poco deja a la cuata las miserias del cuerpo social”. Una novela, agregaron, “escrita en un estilo parco y de una rara intensidad, la novela es más cuidadosa construcción de un deterioro que aunque transcurra en un país específico, acaba de ser una metáfora distorsionada del espíritu de nuestro tiempo”.

Es la historia de una familia que llega a un pueblo y “producen el efecto de una partícula enfermiza que se introduce en las grietas de una sociedad pequeña, y arrasa con su dinámica cotidiana aparentemente calma”, dijo el escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez, presidente del Jurado que seleccionó la obra entre las 725 presentadas al premio.

El acta del jurado señala que la pareja de adultos parece ser “el amplificador de los prejuicios y deseos ocultos, las supersticiones, los temores y la violencia larvada en muchos de los habitantes del pueblo”.

El anuncio dado a conocer en Madrid tuvo al ganador, Guillermo Saccomanno, enlazado vía streaming desde Argentina, y fue él quien afirmó que aprovechó la adversidad —el año pasado tuvo un año lleno de enfermedades y mudanzas— para escribir está historia “tan disparatada y sin embargo, tan verosímil”.

Dijo además que quería ver cómo la sumatoria de historias transformaba una novela, “cómo narrar una comunidad, como narrar una comunidad, no solo la condición humana y el mundo que vivimos, porque está historia puede pasar en el barrio porteño o puede pasar en un barrio en Madrid. Está pasando aquí todo el tiempo, la corrupción, la coima, el narco, la traición, la hipocresía, la derechización, todo eso era material que estaba circulando ahí, no me faltaba material”, aseguró el narrador argentino.