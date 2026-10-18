SAG-Aftra premiará a Al Pacino

Al Pacino será reconocido por el sindicato de actores SAG-Aftra, gracias a su trayectoria profesional en el cine, el teatro y la televisión, así como por su labor humanitaria.

El intérprete de Michael Corleone en El Padrino recibirá el galardón el próximo año, durante la edición de los Actor Awards, programada para el 28 de febrero en Los Ángeles. La ceremonia se transmitirá por Netflix. El premio se entrega a actores y actrices que encarnan “los más altos ideales de la profesión actoral”. “El trabajo y los compañeros con los que he coincidido en el camino figuran entre las mayores alegrías de mi vida. Es un honor que SAG-Aftra reconozca este viaje”, expresó Al Pacino en el comunicado.

Inmortal

Con más de seis décadas de carrera en distintos ámbitos artísticos, Al Pacino ha interpretado a personajes memorables, como el narcotraficante Tony Montana en El precio del poder. También ha participado en producciones como Érase una vez en... Hollywood, Perfume de mujer y Serpico.

A lo largo de su carrera, el actor ha recibido premios Emmy, Globos de Oro y Tony, además de un Óscar a mejor actor. También obtuvo el León de Oro a la Trayectoria del Festival de Cine de Venecia y un reconocimiento del American Film Institute.