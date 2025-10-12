Sahar Biniaz renuncia a certamen

Sahar Biniaz, Miss Universe Persia 2025, sorprendió a todos cuando anunció su retiro de la competencia internacional, apenas meses después de haber sido coronada y cuando parecía lista para brillar en la gran final de Miss Universe en Tailandia.

La historia de Sahar tiene tintes de dejà vu. En 2012, fue coronada Miss Universe Canadá, pero una lesión en el pie mientras practicaba senderismo la obligó a renunciar a su participación en el certamen que aquel año ganó Olivia Culpo.

Trece años después, la reina regresaba a la arena internacional como representante de Persia, con 38 años y con el título de la candidata de mayor edad en clasificar al concurso. Sin embargo, una vez más, el destino la obliga a dar un paso al costado.

La propia Sahar compartió la noticia en sus redes sociales con un mensaje conmovedor: “Recientemente he sido informada por la Miss Universe Organization que mi Directora Nacional fue detenida durante una visita a Irán. Con mi más profundo respeto y en consideración por su seguridad y bienestar, he tomado la difícil decisión de declinar mi participación en la competencia de Miss Universe este año”.

La directora a la que se refiere es Golshan Barazesh, pieza clave en la organización de Miss Universe Persia y quien estuvo junto a ella durante su coronación en mayo. Desde que se difundió la noticia, Barazesh ha mantenido sus redes sociales privadas y no se conocen más detalles de su situación.

Más allá del glamour de las pasarelas, Sahar Biniaz representaba un aire renovador en el certamen. A sus 38 años, su presencia en Miss Universe era un símbolo de empoderamiento, diversidad y reinvención, desafiando los límites de edad que durante décadas definieron a los concursos de belleza.