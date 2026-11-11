Sáizar: pasión y vocación por el libro

Cada transformación que ha vivido el mundo del libro en las últimas cinco décadas ha sido atestiguada por la editora, académica y experta en políticas culturales Consuelo Sáizar de la Fuente. De esa trayectoria iniciada como lectora en Acaponeta, Nayarit, en la imprenta de su abuelo, y continuada como editora, funcionaria pública, estudiosa del libro y ahora autora, nace El Aleph digital. Del libro impreso a la lectura total, que acaba de publicar Tusquets Editores, pero también esa trayectoria es la que es reconocida con la entrega del Premio Nacional Juan Pablos 2026 al Mérito Editorial, que le otorgarán sus pares editores de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.

Quien fuera editora de Jus y Hoja Casa Editorial, directora general del Fondo de Cultura Económica de 2002 a 2009, presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 2009 a 2012, y directora de la Feria Internacional del Libro del Tecnológico de Monterrey, Sáizar ha tenido una vida ligada a los libros y a la lectura, desde que, dice, tuvo su primer encuentro con el poeta y editor Alí Chumacero —también originario de Acaponeta, Nayarit—, de quien supo que era posible tener un camino profesional con la lectura.

Acompañada por las letras

“Mi vida ha estado siempre vinculada a la lectura. Todos los sueños, las preguntas que me he formulado, los proyectos en los que he participado siempre tienen como articulador el libro. Lo que me distingue es eso, ser primero una lectora, luego en mis veintes una editora, en mis treintas una empresaria editorial, en mis cuarentas una servidora pública del mundo del libro, en los cincuentas una estudiosa del mundo del libro cuando me fui a hacer las maestrías y el doctorado a Inglaterra, y en los sesentas me inauguró como escritora”, afirma Sáizar.

La editora, que considera una “afortunadísima coincidencia” que salga su libro al tiempo que recibe el Premio Juan Pablos, asegura que tras la escritura de este volumen que es testimonio y memoria vital e intelectual —porque hace andar la historia del libro en las últimas cinco décadas con la libertad alcanzada por las mujeres y la libertad de género confirma una convicción: que lo que distingue su trabajo es justamente ese vínculo desde todos los ámbitos sobre el mundo del libro.

Hay quien le ha dicho que El Aleph digital es el libro de su generación y de su tiempo y es cierto, pues da cuenta de transformaciones del libro que eran impensables. “Yo hago tres categorías: el libro, la lectura y la industria editorial. Ya uso industria editorial porque durante mucho tiempo hablaba de la industria de las artes gráficas. Pero claro, al momento de ampliarse la posibilidad de la imprenta física decidí cambiar el concepto por industria editorial”.

Son cambios que expone sobre el libro como un producto cultural que ha alcanzado distintas dimensiones, al igual que la lectura. Por sugerencia de Elena Poniatowska escribió el volumen como una memoria de testigo de época. “Intenté dar una visión panorámica y dar cuenta de lo que sucedió con las mujeres, todo cambió mucho, también una transición política en 2000, la irrupción tecnológica en el libro y la lectura, y luego algo que también es reciente y que lo voy a decir es la conciencia de lo que llamo la industria de la memoria. Es más, o menos en los 50 cuando empieza a reflexionarse sobre la industria del libro”.

Cambios

Sáizar de la Fuente hace un relato intelectual y de vida en paralelo, pero donde el protagonismo es una vocación y una pasión vinculada. Dice que la motivó el hecho de que los jóvenes no se percatan de lo asombroso que fueron esos cambios que en los 70 ni siquiera se atrevía a soñar.

Y hoy ya está la Inteligencia Artificial que surgió en noviembre de 2022, hace justo cuatro años. Dice que, a pesar del tiempo transcurrido y los grandes cambios, el objeto más importante que se ha creado en términos civilizatorios es el libro. “De eso estoy convencida, el libro ha dado origen a todo. Todo lo demás viene de una mutación del libro y todo viene de la lectura, el lenguaje, la imaginación, la manera de entenderse, de los acuerdos, es el libro”.

Su siguiente obra a publicar, y asegura que el último, será su tesis de doctorado que saldrá primero en inglés y luego en español y que es la biografía editorial del boom latinoamericano.