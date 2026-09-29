Sala Neza reabre con una fanfarria

Con el estreno internacional de una obra que la Dirección General de Música de la UNAM le comisionó a Gabriela Ortiz, la participación del tenor Arturo Chacón como invitado especial, la presencia de funcionarios, y un público efusivo, la Sala Nezahualcóyotl del CCU reabrió sus puertas este después de estar cerrada casi seis meses por remodelación.

“Nos reunimos hoy para celebrar el quincuagésimo aniversario de nuestra querida sala. Durante los últimos meses hemos llevado a cabo una serie de mejoras sustanciales, bajo una premisa inquebrantable: respetar fielmente la acústica del proyecto original”, afirmó Rosa Beltrán, coordinadora de Difusión Cultural UNAM, antes del concierto, y acompañada por el rector Leonardo Lomelí, quien celebró el acontecimiento.

Piezas

El programa a cargo de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, dirigida por Sylvain Gasançon, empezó con el estreno de Fanfarria volcánica, de Ortiz, obra inspirada en la piedra volcánica sobre la que se erigió Ciudad Universitaria, y siguió con “arias” de Verdi y Puccini, así como “Granada”, de Agustín Lara, interpretadas por el tenor Arturo Chacón. El programa cerró con la sinfonía “Titán”, de Mahler.

Entre los invitados especiales estuvieron los exrectores José Sarukhán, Juan Ramón de la Fuente, José Narro y Enrique Graue, y la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza.