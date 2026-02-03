Sala Nezahualcóyotl, a rehabilitación

El cierre temporal de la Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, previo a la conmemoración de su 50º aniversario (se inauguró el 30 de diciembre de 1976), es más una rehabilitación que una remodelación, en palabras del director general de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Julio Díaz Infante. “Ante todo, no se toca ni se interviene en absoluto nada de lo que tiene que ver con el carácter histórico y la cuestión acústica de la sala”, indicó.

Las obras se centrarán en los lineamientos de Protección Civil y la actualización de la sala (sistema eléctrico, por cuestiones de seguridad, e iluminación escénica que se cambiará a LED). “Pero se van a modernizar y rehabilitar camerinos, zonas de apoyo para la sala o zonas que tienen que ver específicamente con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Se van a trabajar todos sus camerinos y se actualizarán las áreas de biblioteca. Eso es importante porque, después de 50 años, muchas áreas están ya rebasadas y necesitan actualizarse para tener, además, un adecuado manejo y conservación de instrumentos, de partituras, de todos los elementos y materiales logísticos que son necesarios para llevar a cabo los conciertos”, afirma Díaz Infante.

Trabajos

La rehabilitación abarca la sala de ensayos —pensada originalmente como imitación del escenario, su plan consistía en brindar las mejores condiciones para una orquesta sinfónica—. Tuvo modificaciones, pero nunca terminó de contar con un tratamiento acústico adecuado, por lo que, el objetivo es regresar a la forma del proyecto inicial para convertirla en una sala de ensayos de primer nivel. Los camerinos son otra parte del proyecto.

Díaz Infante precisa que se contempla que la rehabilitación empiece tras la última función —que será el 29 de marzo, según el calendario de la temporada de Música UNAM con el concierto “El mandarín milagroso”, por los 90 años de la OFUNAM— y que se extienda durante todo el verano. Proyectan su reapetura para el mes de septiembre.

“Son muchas actualizaciones que tienen que ver con los servicios, cuestiones de Protección Civil y servicio para los usuarios de la sala y el talento artístico que la usa. La idea es darle al público ese servicio con la actualización de los baños, el cuidado del vestíbulo, las puertas y los materiales. Las cafeterías también se van a actualizar. Todo esto es lo que se hará, y dentro de la sala, arquitectónicamente, no se moverá nada. Es importante mantener estos elementos, que son los que le dan la identidad a la sala, arquitectónica y acústicamente”, agrega.

El programa y las actividades por el aniversario, dice, se anunciarán tras la reapertura, aunque esta depende de múltiples factores. Díaz Infante menciona que hace unos años hubo un retapizado de la butaquería. Del escenario solo se modificará la duela (“no es mantenimiento mayor, no cambia absolutamente nada”, dice). Hay un montacargas, también, que se utiliza para transportar instrumentos, “aunque todavía sirve, es importante actualizarlo por seguridad”.

Como parte de los festejos, Díaz Infante anuncia que en 2026 la OFUNAM celebrará su 90º aniversario, ya que se profesionalizó en 1936.